La fonction publique a gagné 17.300 agents en 2022, selon l'Insee

Les effectifs de la fonction publique ont augmenté de 17.300 personnes en 2022, principalement en raison de recrutements d'agents contractuels dans la fonction publique d'Etat, a indiqué vendredi l'Insee.

"Fin 2022, la fonction publique emploie 5.723.800 agents (y compris contrats aidés), soit 17.300 de plus qu'un an auparavant (+0,3%)", détaille l'Institut national de la statistique et des études économiques dans cette première estimation.

"Cette hausse s'inscrit dans la continuité de la croissance modérée de l'emploi dans la fonction publique depuis 2019", poursuit l'Insee, qui a revu en baisse les effectifs de la fonction publique pour l'année 2021 - ce qui accentue mécaniquement l'ampleur de la hausse constatée en 2022.

A la suite de changements dans le mode de déclaration de leurs effectifs par les employeurs publics, et dans le traitement statistique opéré par l'Insee sur ces données, les effectifs d'agents publics sont désormais évalués à 5,706 millions en 2021.

Les statisticiens nationaux avaient initialement publié un chiffre de 5,717 millions d'agents pour 2021.

En 2022, les effectifs ont progressé de 22.200 agents dans la fonction publique d'Etat (+0,9% sur un an) "après une quasi-stabilité en 2021 (-0,1%)", pour atteindre 2,547 millions d'agents.

"L'emploi a nettement augmenté dans les établissements publics (+2,8%), cette hausse étant principalement portée par les contractuels", des agents dont l'emploi est moins protégé que celui des fonctionnaires, explique l'Insee.

Dans les ministères, 6.400 recrutements supplémentaires ont été effectués, "principalement du fait d'une hausse des effectifs dans les ministères chargés de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche".

La fonction publique territoriale a elle perdu 4.200 agents sur un an (-0,2%, après une hausse de 0,9% en 2021) et comptait 1,961 million d'agents fin 2022.

Enfin, dans la fonction publique hospitalière, "l'emploi s'est quasi stabilisé en 2022" (-700 agents, soit -0,1% après +0,5% en 2021). La plus petite branche du secteur public comptait au total 1,216 million d'agents fin 2022.

Réélu en 2022, le président Emmanuel Macron s'est engagé à ce que les effectifs de la fonction publique restent stables sur la durée de son quinquennat.

Alors que le gouvernement est en quête de milliards d'euros d'économies, le ministre de la Fonction publique Stanislas Guerini a plaidé mardi pour faciliter les licenciements de fonctionnaires qui ne donneraient pas satisfaction.