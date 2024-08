La France connaît "une des plus faibles récoltes" de blé "des 40 dernières années"

La moisson de blé en France est sur le point d'aboutir à "une des plus faibles récoltes des 40 dernières années", avec un volume estimé en recul de près de 24% par rapport à la moyenne des cinq années précédentes, rapporte vendredi le ministère de l'Agriculture.

D'ordinaire premier producteur et exportateur européen de blé tendre, la France connaît cette année "parmi les trois plus petites récoltes (...) des 40 dernières années" en raison d'un hiver pluvieux et du manque d'ensoleillement, selon une note du service de statistiques du ministère (Agreste).

La production de blé tendre est estimée à 26,3 millions de tonnes, en baisse de près de 25% par rapport à 2023 et de 23,9% par rapport à la moyenne des années 2019 à 2023, indique Agreste.

Cela implique "une des plus faibles récoltes des 40 dernières années".

La France pourrait ainsi face à sa plus faible production depuis 1987 (25,8 millions de tonnes), selon des données communiquées par le ministre français de l'Agriculture à l'AFP.

Les données peuvent évoluer car les moissonneuses-batteuses sont encore au travail par endroits: 88% de la moisson de blé tendre était achevée en France au 5 août, a indiqué vendredi l'observatoire de l'établissement public FranceAgriMer, dans une publication distincte.