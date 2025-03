La France "profondément préoccupée" par les arrestations en Turquie dont celle d'un journaliste de l'AFP

Le photographe de l'Agence France-Presse Yasin Akgul, arrêté en Turquie le 25 mars 2025, dans une photo non datée

La France est "profondément préoccupée" face aux manifestations et arrestations, dont celle d'un photographe de l'AFP, en Turquie, a indiqué à l'AFP une source diplomatique, soulignant l'attachement de Paris aux principes démocratiques et à la liberté de la presse "partout dans le monde".

"Nous sommes profondément préoccupés par les informations faisant état de répressions contre les manifestants et les journalistes en Turquie, y compris le placement en détention de sept journalistes le 25 mars, dont le photographe de l'AFP Y. Akgül qui couvrait les manifestations dans un cadre professionnel", a déclaré cette source.

La Turquie est traversée par un mouvement de contestation porté par la jeunesse. Les manifestations se poursuivaient mercredi, une semaine après l'arrestation du maire d'Istanbul Ekrem Imamoglu, principal rival du président Recep Tayyip Erdogan, qui a de nouveau juré de ne pas céder face à ce qu'il appelle la "terreur de la rue".

La police a interpellé plus de 1.400 personnes depuis le 19 mars.

Selon l'agence de presse étatique Anadolu, 172 personnes ont été placées en détention à Istanbul ces derniers jours pour provocations et violences ou pour avoir dissimulé leurs visages lors de manifestations.

Parmi les personnes incarcérées figurent sept journalistes, dont l'un de l'Agence France-Presse, accusés par les autorités d'avoir eux aussi pris part à des rassemblements interdits.

Le PDG de l'AFP a appelé mardi soir à "la libération rapide" de son photographe transféré en prison.

"Son incarcération est inacceptable, c'est pourquoi je vous demande d'intervenir au plus vite pour la libération rapide de notre journaliste", souligne Fabrice Fries dans une lettre adressée au secrétaire général de la présidence turque, Hakki Susmaz.

"Yasin Akgül ne manifestait pas, il couvrait comme journaliste l'un des nombreux rassemblements organisés dans le pays depuis le mercredi 19 mars", a-t-il fait valoir.

"Notre ambassade est en contact avec les autorités turques pour suivre notamment la situation de ce journaliste et s'assurer du respect de ses droits", a également indiqué la source diplomatique mercredi.

"La France est attachée au respect de l'Etat de droit, des principes démocratiques et du pluralisme à tous les niveaux", poursuit-elle. "Elle réaffirme son engagement constant et déterminé en faveur de la liberté de la presse et de la protection des journalistes, partout dans le monde".