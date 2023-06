La France souhaite s'associer au Chili dans l'extraction de lithium

La France souhaite s'associer au Chili pour extraire et exploiter le lithium, un minerai essentiel à la fabrication des batteries des véhicules électriques, a déclaré vendredi le ministre français chargé du Commerce extérieur, Olivier Becht, lors d'une visite dans le pays sud-américain.

La France entend "contribuer à l'aventure chilienne de l'extraction et de l'exploitation du lithium en lien évidemment avec les besoins européens et notamment français", a-t-il assuré, rappelant que le Chili disposait des plus grandes réserves au monde de ce minerai qui enivre l'industrie des batteries électriques et devrait permettre aux voitures de se sevrer du pétrole émetteur de CO2.

"Ca ne sert à rien de construire des +gigafactories+ de batteries si on n'a pas les matières qui servent a fabriquer les batteries", a-t-il souligné depuis la capitale Santiago. Plusieurs usines de fabrications de batteries au lithium sont en projet dans le nord de la France.

Soulignant la forte concurrence dans le secteur, M. Becht a assuré que la France disposait d'une offre technologique "totalement différente de celle d'autres pays et entreprises". "Nous avons la possibilité d'extraire le lithium en diminuant considérablement la consommation d'eau", a-t-il notamment fait valoir, mettant en avant également une "approche respectueuse de l'environnement".

Fin avril, le président chilien Gabriel Boric a annoncé une stratégie nationale pour l'exploitation du lithium qui prévoit un partenariat public-privé. Actuellement, via un système de concessions, deux entreprises privées extraient la poudre blanche des salines d'Atacama, à 1.700 km au nord de Santiago.

Lors de sa visite, Olivier Becht a rencontré les ministres chiliens des Mines, de l'Energie, des Transports et de l'Economie. Il s'est également entretenu avec eux de la coopération entre les deux pays pour la production d'hydrogène "vert". Cette énergie du futur est produite à base d'électricité renouvelable -et non de combustibles fossiles comme pour l'hydrogène "gris". Son modèle économique reste cependant à trouver.

Le Chili est le 3e partenaire de la France en Amérique latine.

En début de semaine, M. Becht s'était rendu au Brésil où il a rencontré plusieurs ministres, dont celui des Mines et de l'Energie.