La fréquentation des autocars longue distance est revenue au niveau d'avant Covid en France

La fréquentation des autocars longue distance a retrouvé son niveau d'avant Covid en France au premier semestre 2024 avec plus de 4,5 millions de voyageurs sur les liaisons intérieures, a indiqué vendredi l'Autorité de régulation des transports (ART).

Si on prend en compte les liaisons internationales, "entre 8 et 9 millions de passagers" ont emprunté ce mode de transport, selon l'ART, soit une hausse de 30% par rapport à avant la pandémie.

Le nombre de liaisons proposées en autocar dépasse le niveau d'avant-crise, avec deux opérateurs principaux se partageant le marché: l'Allemand FlixBus et le Français BlaBlaCar. En revanche, le nombre de villes desservies reste inférieur à celui de 2019, les compagnies préférant "un maillage plus dense des liaisons sur une base plus limitée de villes", souligne l'ART.

"Le taux d'occupation moyen par autocar reste élevé", indique également l'autorité, avec un niveau oscillant autour de 60% au premier semestre. "L'adaptation au plus juste de l'offre à la demande ainsi que la forte fréquentation internationale sont les facteurs favorisant un taux d'occupation élevé", d'après l'ART.

En revanche, la recette par passager aux 100 kilomètres a diminué de 10% sur un an, pour passer sous les six euros (5,4 euros). C'est le niveau "le plus bas depuis deux ans", affirme l'ART.

Pour autant, "le chiffre d'affaires du premier semestre 2024 reste stable sur un an, grâce à la hausse de la fréquentation", est-il écrit dans le communiqué. Il représente "près de 70 millions d'euros", en nette augmentation par rapport au premier semestre 2019.