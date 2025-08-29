La grève se poursuit à Radio France, pendant des négociations

Le mouvement de grève se poursuit vendredi pour le cinquième jour à Radio France, afin d'obtenir des "garanties" de la direction dans des négociations en cours, avec la perspective d'une poursuite de la mobilisation lundi, ont indiqué les syndicats.

Les perturbations sur les antennes étaient cependant réduites, touchant en particulier le réseau Ici (ex-France Bleu). Ni la direction ni les syndicats n'ont fourni de chiffres.

Il y a le "risque que les perturbations se poursuivent" la semaine prochaine, ont prévenu les représentants syndicaux en assemblée générale à la mi-journée. Le préavis de grève illimitée a été déposé le 11 juillet par les syndicats CFDT, CGT, FO, SNJ, SUD et UNSA.

Deux "points durs" demeurent dans leurs revendications: les changements éditoriaux au sein d'Ici et l'évolution, selon eux, à la baisse des "modes de production" (polyvalence et utilisation des technologies notamment).

"On demande le maximum de garanties", a expliqué Bertrand Durand (CGT) en assemblée générale. Mais "la direction exige la confiance". Or, "cette confiance a été rompue", selon Benoît Gaspard (Sud).

Des discussions se poursuivaient vendredi après-midi avec la direction du groupe public et, souhaitent-ils, durant le week-end.