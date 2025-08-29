La grève se poursuit à Radio France, pendant des négociations

Le
29 Aoû. 2025 à 14h08 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le mouvement de grève se poursuit vendredi pour le cinquième jour à Radio France, afin d'obtenir des "garanties" de la direction dans des négociations en cours, avec la perspective d'une poursuite de la mobilisation lundi

Le mouvement de grève se poursuit vendredi pour le cinquième jour à Radio France, afin d'obtenir des "garanties" de la direction dans des négociations en cours, avec la perspective d'une poursuite de la mobilisation lundi

AFP/Archives
Ludovic MARIN
Partager 2 minutes de lecture

Le mouvement de grève se poursuit vendredi pour le cinquième jour à Radio France, afin d'obtenir des "garanties" de la direction dans des négociations en cours, avec la perspective d'une poursuite de la mobilisation lundi, ont indiqué les syndicats.

Les perturbations sur les antennes étaient cependant réduites, touchant en particulier le réseau Ici (ex-France Bleu). Ni la direction ni les syndicats n'ont fourni de chiffres.

Il y a le "risque que les perturbations se poursuivent" la semaine prochaine, ont prévenu les représentants syndicaux en assemblée générale à la mi-journée. Le préavis de grève illimitée a été déposé le 11 juillet par les syndicats CFDT, CGT, FO, SNJ, SUD et UNSA.

Deux "points durs" demeurent dans leurs revendications: les changements éditoriaux au sein d'Ici et l'évolution, selon eux, à la baisse des "modes de production" (polyvalence et utilisation des technologies notamment).

"On demande le maximum de garanties", a expliqué Bertrand Durand (CGT) en assemblée générale. Mais "la direction exige la confiance". Or, "cette confiance a été rompue", selon Benoît Gaspard (Sud).

Des discussions se poursuivaient vendredi après-midi avec la direction du groupe public et, souhaitent-ils, durant le week-end.

Économie
FRANCE

Dans le même thème - Économie

La gouverneure de la banque centrale des Etats-Unis (Fed), Lisa Cook, le 25 juin 2025 à Washington
Économie

Indépendance de la Fed: le sort de Lisa Cook en suspens en attendant une décision de justice

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris
Économie

La Bourse de Paris conclut une semaine de pertes, marquée par le retour du risque politique

Le président de l'INA Laurent Vallet au festival du film américain de Deauville le 6 septembre 2023
Économie

Le patron de l'Ina Laurent Vallet, suspendu après avoir acheté de la cocaïne, démissionne

48.85341, 2.34121

À la une

États-Unis : l’Autorité palestinienne privée de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

États-Unis: des membres de l'Autorité palestinienne privée de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

International

Guerre à Gaza: la délégation israélienne "pas invitée" d'un salon de l'armement à Londres

International

L'armée israélienne déclare Gaza-ville "zone de combat dangereuse"

Afrique

Une embarcation chavire au large de la Mauritanie: 69 morts, selon un nouveau bilan

International

Nucléaire iranien: le "snapback", ce mécanisme qui peut permettre de rétablir des sanctions contre Téhéran

International

Ukraine: Zelensky appelle a renforcer la pression sur Poutine après les frappes mortelles

International

Thaïlande : la Cour constitutionnelle destitue la Première ministre Paetongtarn Shinawatra

Terriennes

"La joie est bien plus choquante que la colère": l'oeuvre haute en couleurs de Niki de Saint Phalle au Musée national des beaux-arts du Québec

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

International

Macron et Merz scellent à Brégançon le "reset" franco-allemand