La livre chute face au dollar après un sommet des taux d'emprunt britanniques

La ministre des Finances britannique, Rachel Reeves, à St Fergus, dans le nord de l'Écosse, le 1er août 2025

La livre sterling chute mardi après le pic atteint par le taux d'emprunt obligataire à 30 ans du Royaume-Uni, au plus haut depuis 1998, reflétant les inquiétudes pour l'économie du pays et ses finances publiques à l'approche du budget d'automne.

Ce nouveau record pour les taux des bons du Trésor britannique à long terme, à 5,693%, accroît un peu plus la pression sur le gouvernement travailliste, qui peine à relancer l'activité économique, après avoir annoncé l'an passé d'importantes hausses d'impôts et des coupes drastiques dans les finances publiques.

Après plusieurs revirements du gouvernement ces derniers mois sur certaines de ces coupes budgétaires, sous pression de sa propre majorité, les comptes publics sont de nouveaux très serrés.

Alors que la ministre des Finances britannique Rachel Reeves s'est engagée à les équilibrer, les Britanniques s'attendent à de nouvelles hausses d'impôts lors de la présentation du budget d'automne le mois prochain.

"Cette évolution du marché témoigne du manque de confiance des investisseurs dans le respect par le Trésor de ses règles d'emprunt", estime Neil Wilson, analyste chez Saxobank -- d'autant qu'elle intervient au lendemain du mini-remaniement qui voit passer une personnalité clef du ministère des Finances à Downing Street.

Vers 10H30 GMT (12H30 à Paris), la devise britannique perdait 1,16% face au billet vert, à 1,3387 dollar.

Cette "faiblesse de la livre reflète le sentiment que la Banque d'Angleterre pourrait intervenir en procédant à de nouvelles baisses de taux" pour soutenir l'économie britannique, précise Joshua Mahony, analyste chez Scope Markets.

Les taux d'emprunt à 30 ans de l'Etat britannique avaient déjà retrouvé plusieurs fois depuis le début de l'année leurs niveaux de 1998 avant de redescendre un peu.

Les obligations d'État sont également sous pression aux Etats-Unis et ailleurs en Europe, où les rendements de la dette allemande et de la dette française à échéance 30 ans évoluent autour de leurs plus hauts niveaux depuis la crise de la zone euro en 2011.

D'autres devises se trouvent également en difficulté mardi contre le dollar.

"Les investisseurs évaluent tous les risques politiques des deux côtés de l'Atlantique" et se "tournent vers les valeurs refuges", estime Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB, interrogée par l'AFP.

L'euro est ainsi miné par l'approche du vote de confiance du Premier ministre français François Bayrou le 8 septembre à l'Assemblée nationale, qui devrait probablement se solder par la chute de son gouvernement.

Aux Etats-Unis, la justice américaine doit encore statuer sur le sort de la gouverneure de Réserve fédérale (Fed) Lisa Cook que Donald Trump veut révoquer.

Malgré cette menace à l'indépendance de la banque centrale américaine, selon l'analyste de XTB, "le dollar demeure le meilleur allié des investisseurs dans ce contexte, car il reste l'actif le plus liquide".

L'or a également atteint un nouveau record dans la nuit, à 3.508,73 dollars l'once.

Monnaie également généralement considérée comme une valeur refuge, le yen est délaissé par le marché mardi, en raison du "niveau élevé de la dette publique, conjugué aux troubles politiques" au Japon, après la démission d'un membre clé du parti au pouvoir, note Mme Brooks.

Cours de mardi Cours de lundi

----------------------------------

10H30 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1628 1,1711

EUR/JPY 172,88 172,36

EUR/CHF 0,9364 0,9374

EUR/GBP 0,8686 0,8645

USD/JPY 148,68 147,18

USD/CHF 0,8053 0,8005

GBP/USD 1,3387 1,3545