La moitié sud du pays suffoque sous la canicule

Par Thomas SAINT-CRICQ avec Amélie HERENSTEIN à Grenoble et Lucie HOARAU à Marseille

Une femme se rafraîchit en pleine vague de chaleur dans le "miroir d'eau" de Bordeaux le 8 août

La vague de chaleur en cours depuis vendredi s'est étendue dimanche à la moitié sud du pays, avec plus de 40 départements placés en vigilance orange canicule par Météo-France, des Pyrénées-Atlantiques au Jura et de la Charente-Maritime aux Alpes-Maritimes.

Le thermomètre devrait grimper "fréquemment" jusqu'à 40°C, voire les "dépasser" dans l'Hérault, le Var ou le sud des départements de l'Ardèche et de la Drôme, a prévenu Météo France.

Au plus chaud de la journée, 42°C sont également attendus à Alès (Gard) et 41°C à Montpellier, avec des pointes à 39°C à Bordeaux et Toulouse dans l'après-midi.

Dans un immeuble récent en béton de la capitale girondine, une jeune mère de famille chargeait l’ascenseur en poussette, trottinette et affaires de plage dimanche matin.

Fichier vidéo "Impossible de garder les enfants en appartement avec cette chaleur, je file sur la côte.... Ils annoncent 7 degrés de moins qu'ici sur la pointe du Médoc", explique Amandine, sans préciser son nom, en montrant l'application météo de son téléphone.

C'est la deuxième vague de chaleur à toucher le pays cette année après l'épisode du 19 juin au 4 juillet, et la 51e enregistrée depuis 1947. Elle nécessite "une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées", a souligné Météo-France.

À Marseille, Monique Beluy, 81 ans, avoue regretter "pour la première fois" d'habiter seule.

"Je n'ai jamais connu de canicule aussi dure à supporter que cette année, et je suis de moins en moins sereine puisqu'entre mon âge et ma santé, je sais que je suis plus vulnérable", souligne la retraitée, parapluie en main pour se protéger du soleil.

Pic "entre lundi et mardi"

Dès dimanche midi, plus de la moitié de l'Hexagone sera placée en vigilance orange selon le dernier bulletin de prévision, l'ajout des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Creuse et de la Haute-Corse portant à 46 le nombre de départements concernés.

Seule la Corse-du-Sud est annoncée en jaune dans la moitié sud du pays.

"Le pic est attendu entre lundi et mardi" pour cette canicule qui "devrait durer jusqu'en fin de semaine prochaine", prévoit Météo-France.

"Avec la chaleur, d'ici quelques jours, 50% de mes framboises auront des grains dépigmentés. Ça ne change rien au goût mais c'est plus difficile à vendre", s'inquiète Marc Bardin, un producteur de fruits de Charavines en Isère.

"J'ai mis des serres avec de l'ombrage mais c'est un investissement qui coûte cher. Les années médiocres ou mauvaises se succèdent, les paysans vont vivre encore moins bien de leur métier et, à long terme, l'alimentation va inévitablement coûter plus cher", prédit l'agriculteur depuis son étal du marché de l'Estacade à Grenoble.

Selon Météo-France qui observe "une accélération de la survenue des vagues de chaleur" liée au changement climatique, le pays n'a connu que deux étés sans ce type d'épisode au cours des 16 dernières années.

L'institut a parallèlement classé le Vaucluse en risque "très élevé" pour les incendies dimanche. Dix départements du pourtour méditerranéen et de son arrière-pays, et cinq autres du Centre-Ouest, sont en danger "élevé".

Des pompiers tentent d'éteindre les braises du gigantesque incendie dans l'Aude, le 9 août 2025 à Albas AFP

Dans l'Aude, le feu gigantesque qui a parcouru 16.000 hectares cette semaine, dont 13.000 ont brûlé selon la sécurité civile, ne devrait pas être "maîtrisé" avant dimanche soir, ont prévenu les pompiers. Ils surveillent 90 km de bordures pour empêcher une reprise du feu, redoutant un vent sec et chaud de 55 km/h sur les Corbières.

De son côté, la SNCF a supprimé plusieurs allers-retours sur les lignes Intercités Bordeaux-Marseille, Paris-Limoges-Toulouse et Paris-Clermont, craignant des "pannes potentielles de climatisation" sur ses wagons les plus anciens en raison de la hausse des températures.