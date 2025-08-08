La nouvelle fonctionnalité "carte" d'Instagram crée la polémique

Le logo du réseau social Instagram, sur un écran, le 18 octobre 2021 à Moscou en Russie

"Vous êtes en ce moment en train de filer votre localisation à de parfaits inconnus sur internet!", s'exclame une internaute face caméra, vilipendant dans une vidéo visionnée par des dizaines de milliers d'internautes une toute nouvelle fonctionnalité du réseau social Instagram.

Cette "carte", similaire à celle de l'autre célèbre plateforme Snapchat, permet désormais aux usagers d'Instagram de partager leur localisation et de voir celles d'autres utilisateurs.

Problème, selon des internautes: la localisation précise d'un individu pourrait être désormais accessible à tout internet, en fonction des paramètres de sécurité sélectionnés, soulevant des inquiétudes concernant la protection de la vie privée des utilisateurs.

Vendredi, des dizaines de vidéos et publications mettant en garde contre cette nouvelle fonctionnalité circulaient sur les réseaux sociaux, cumulant des dizaines voire des centaines de milliers de vues.

"Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Instagram vient de lancer une fonctionnalité qui est sans doute l'une des pires que l'on puisse imaginer en matière de sécurité", s'émouvait ainsi une utilisatrice américaine dans une vidéo, alertant sur le danger d'un emploi de cette fonctionnalité par des personnes malintentionnées.

La carte a été introduite avec d'autres fonctionnalités en milieu de semaine par la plateforme du géant américain Meta, avec pour objectif de "permettre à chacun de rester plus facilement en contact avec ses amis", selon Instagram.

Face à l'ampleur des critiques, Adam Mosseri, patron du réseau social a cherché à rassurer jeudi.

"Votre localisation sera uniquement partagée *si* vous décidez de la partager, et si vous le faites, c'est possible de le faire qu'avec un groupe limité de personnes que vous choisissez", a-t-il écrit sur la plateforme.

"Personnellement, j'utilise la carte pour partager ce que je fais avec une poignée de mes amis les plus proches", a-t-il ajouté.