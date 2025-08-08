La nouvelle fonctionnalité "carte" d'Instagram crée la polémique

Le
08 Aoû. 2025 à 19h44 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le logo du réseau social Instagram, sur un écran, le 18 octobre 2021 à Moscou en Russie

Le logo du réseau social Instagram, sur un écran, le 18 octobre 2021 à Moscou en Russie

AFP
Kirill KUDRYAVTSEV
Partager 2 minutes de lecture

"Vous êtes en ce moment en train de filer votre localisation à de parfaits inconnus sur internet!", s'exclame une internaute face caméra, vilipendant dans une vidéo visionnée par des dizaines de milliers d'internautes une toute nouvelle fonctionnalité du réseau social Instagram.

Cette "carte", similaire à celle de l'autre célèbre plateforme Snapchat, permet désormais aux usagers d'Instagram de partager leur localisation et de voir celles d'autres utilisateurs.

Problème, selon des internautes: la localisation précise d'un individu pourrait être désormais accessible à tout internet, en fonction des paramètres de sécurité sélectionnés, soulevant des inquiétudes concernant la protection de la vie privée des utilisateurs.

Vendredi, des dizaines de vidéos et publications mettant en garde contre cette nouvelle fonctionnalité circulaient sur les réseaux sociaux, cumulant des dizaines voire des centaines de milliers de vues.

"Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Instagram vient de lancer une fonctionnalité qui est sans doute l'une des pires que l'on puisse imaginer en matière de sécurité", s'émouvait ainsi une utilisatrice américaine dans une vidéo, alertant sur le danger d'un emploi de cette fonctionnalité par des personnes malintentionnées.

La carte a été introduite avec d'autres fonctionnalités en milieu de semaine par la plateforme du géant américain Meta, avec pour objectif de "permettre à chacun de rester plus facilement en contact avec ses amis", selon Instagram.

Face à l'ampleur des critiques, Adam Mosseri, patron du réseau social a cherché à rassurer jeudi.

"Votre localisation sera uniquement partagée *si* vous décidez de la partager, et si vous le faites, c'est possible de le faire qu'avec un groupe limité de personnes que vous choisissez", a-t-il écrit sur la plateforme.

"Personnellement, j'utilise la carte pour partager ce que je fais avec une poignée de mes amis les plus proches", a-t-il ajouté.

Économie
ÉTATS-UNIS

Dans le même thème - Économie

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris
Économie

La Bourse de Paris termine en hausse, portée par les secteurs bancaire et automobile

Un opérateur à la Bourse de New York le 7 août 2025
Économie

Wall Street avance prudemment, entre résultats et négociations commerciales

Des manifestants participent au rassemblement &quot;United 4 Gaza !&quot; le 21 juin 2025 à Berlin
Économie

Merz sanctionne pour la première fois Israël, après l'annonce du plan pour Gaza

37.77493, -122.41942

À la une

Nouvelle étape

Ce que l'on sait du nouveau plan d'Israël pour "prendre le contrôle" militaire de la ville de Gaza

Afrique

Cameroun: Maurice Kamto dénonce des manœuvres du régime de Paul Biya après le rejet de sa candidature

International

États-Unis: la police de l'immigration de Donald Trump veut recruter "10.000 patriotes", un ex-Superman candidat

International

Trump va signer un accord avec l'Azerbaïdjan et l'Arménie, en conflit depuis des décennies

International

Washington promet une prime de 50 millions de dollars pour l'arrestation du président vénézuélien Maduro

Tensions

L'Algérie accuse la France d'avoir aggravé la crise bilatérale

International

"Le Pelé de Palestine", Suleiman al-Obaid tué par l'armée israelienne dans la bande de Gaza

International

Trump prêt à voir Poutine, même si ce dernier refuse de rencontrer Zelensky

International

Famine à Gaza: l'Égypte répond aux critiques des Frères musulmans et assure avoir repris son aide humanitaire

TERRIENNES

Les photos de Donna Gottschalk, mémoire lesbienne des années sombres aux États-Unis