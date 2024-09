La Pologne annonce de nouveaux contrats de défense pour plus de 460 millions d'euros

Varsovie a annoncé mardi la signature de nouveaux contrats militaires pour plus de 460 millions d'euros pendant un important Salon international de l'industrie de défense inauguré à Kielce en Pologne.

"Le gouvernement polonais (...) va signer des contrats pour près de deux milliards de zlotys (467 M EUR)", a déclaré à la presse le ministre de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Mercredi, la Pologne doit signer notamment "un énorme contrat pour près de un milliard cent millions de zlotys avec un groupe espagnol pour des systèmes de reconnaissance, de protection et de sécurité radio autour des aéroports", a indiqué M. Kosiniak-Kamysz, sans autre précision.

Trois accords signés dès mardi portent sur des systèmes de communications, de détection des radiations et de logistiques des transports.

A la mi-août, Varsovie a signé un accord avec la société américaine Boeing pour l'achat de 96 hélicoptères de combat Apache, pour 9,14 milliards d'euros, qui fera de la Pologne le plus grand utilisateur de ces appareils dans le monde après les Etats-Unis.

Varsovie a signé récemment aussi un contrat d'une valeur de 1,13 milliard d'euros pour la production de 48 lanceurs de missiles antiaériens Patriot, et un autre pour l'achat de centaines de missiles air-air AIM-120C AMRAAM, d'un montant de 783 M EUR.

Le ministre de la Défense polonais Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lors du Salon international de l'industrie de défense, le 3 septembre 2024 à Kielce, en Pologne AFP

La foire d'armements de Kielce, qui revendique une place de choix parmi les événements semblables à l'échelle régionale voire "mondiale", réunit cette année 769 exposants, fabricants et distributeurs d’armements, ainsi que des experts et des responsables nationaux, venus des quatre coins du monde, notamment d'Australie, des Etats-Unis et de Grande-Bretagne.

Varsovie, membre de l'Otan et allié fidèle de l'Ukraine voisine en guerre, dépense actuellement dans la défense environ 4% de son PIB, contre 2% requis par l'Otan. L'année prochaine, le gouvernement veut y allouer 4,7% du PIB, soit un chiffre record d'environ 186 milliards de zlotys.

L'armée polonaise de métier, en pleine modernisation, compte plus de 200.000 soldats ce qui en fait la troisième force de l'Otan après les Etats-Unis et la Turquie et la plus puissante de l'Union européenne, devant la France et l'Allemagne.