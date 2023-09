La première centrale photovoltaïque hybride de France voit le jour dans le Lot-et-Garonne

La première centrale photovoltaïque hybride de France, reposant à la fois sur des panneaux posés au sol et d'autres flottant sur l'eau, portée par le producteur d'énergie solaire Amarenco et une société d'économie mixte locale, a été inaugurée jeudi dans le Lot-et-Garonne, a constaté l'AFP.

D'un coût de cinq millions d'euros, l'installation a été construite sur une friche industrielle à Montpezat d'Agenais, à 20 km au nord d'Agen, avec plus de 10.000 panneaux solaires répartis sur deux hectares au sol et sur les trois hectares d'un point d'eau d'une ancienne gravière.

La centrale photovoltaïque hybride de Montpezat, le 21 septembre 2023 dans le Lot-et-Garonne AFP

D'une puissance de 4,8 MWc (mégawatt-crête) cette "première centrale hybride en France" produira de l'électricité pour 2.500 personnes, soit près de 1.400 foyers, a expliqué Nicolas Hauchecorne, directeur général Solar France chez Amarenco.

Pour M. Hauchecorne, qui compte "démultiplier les projets photovoltaïques" dans ce "département agricole", l'installation solaire permettra d'économiser 250 tonnes de CO2 par an, soit "l'équivalent de 1.300 vols Paris - New York".

Selon Pascal de Sermet, président directeur général d'Avergies, société d'économie mixte qui accompagne la transition énergétique dans le département, les panneaux installés sur des flotteurs seront "rafraîchis par l'eau, et auront donc une productivité plus importante" et permettent de "de valoriser une ancienne gravière, qui ne peut pas servir à autre chose et qui n’est pas exploitable pour l’agriculture".

L'électricité produite sera revendue à Enedis et les collectivités locales percevront la taxe IFER (imposition forfaitaire des entreprises de réseau), qui devrait rapporter 7.000 euros par an pendant trente ans à la petite commune de Montpezat d'Agenais (550 habitants).