La première liaison directe entre Copenhague et Nuuk est ouverte

Un avion a décollé de Copenhague jeudi pour Nuuk, constituant la première liaison internationale directe vers la capitale du Groenland, qui mise sur l'essor du tourisme pour doper son économie.

L'avion, un Airbus A330, a quitté Copenhague à 09H45 GMT avec à son bord les ministres danois des Finances et des Affaires étrangères. Il doit atterrir à 14H35 GMT à Nuuk.

L'aéroport international sera ensuite inauguré en fanfare en présence des membres du gouvernement danois, lequel a participé à hauteur de 20% au financement de cette nouvelle infrastructure, dont le coût total s'élève à quelque 300 millions de dollars (284 millions d'euros).

Avec une piste de 2.200 mètres, désormais capable d'accueillir les longs-courriers, l'aéroport va permettre aux voyageurs de ne plus faire escale à Kangerlussuaq, ancienne base militaire américaine qui était le seul aéroport à pouvoir accueillir des longs-courriers et donc le point de passage obligatoire depuis et vers l'étranger.

"Ce changement devrait faire baisser le prix des billets et réduire considérablement la durée des voyages, faisant du Groenland une destination plus compétitive pour les touristes et les voyages d'affaires", s'est félicité VisitGreenland dans un communiqué.

Pour l'office du tourisme, le développement de cet aéroport, et l'ouverture dans deux ans de celui d'Ilulissat, dont le fjord est classé au patrimoine mondial de l'Unesco, doit permettre de faire décoller le tourisme qui a rapporté 1,9 milliard de couronnes (250 millions d'euros) au Groenland, soit près de 10% de son PIB.

Mais c'est aussi un moyen de mieux connecter l'île arctique au reste du monde.

"L'aéroport jouera un rôle essentiel dans le soutien des industries clés du Groenland, notamment l'exploitation minière, l'exportation de fruits de mer" alors que la pêche est la principale ressource du territoire, a souligné VisitGreenland.

A partir de l'été 2025, l'aéroport de Nuuk accueillera deux liaisons par semaine avec New York.