La rédaction du JDD reconduit la grève et déplore la rupture des négociations

La rédaction du JDD a reconduit massivement son mouvement de grève mercredi après avoir déploré la rupture unilatérale des négociations avec la direction, qui impose la nomination à sa tête de Geoffroy Lejeune, journaliste marqué à l'extrême droite.

La rédaction du JDD a voté à 99% en faveur de la reconduction du mouvement de grève (93 pour, un contre, sept ne se prononcent pas), a-t-elle indiqué. Elle entame ainsi son 34e jour de grève.

Plus tôt, elle avait "déploré la rupture des négociations" lundi avec la direction, qui ont achoppé sur des questions de "déontologie".

Si la nomination de Geoffroy Lejeune semble "non négociable du point de vue de Lagardère News", la rédaction souligne que cela ne l'a pas empêchée d'avancer ces dernières semaines sur "des conditions de départ satisfaisantes pour les journalistes qui ne souhaitent pas travailler" sous sa direction, dans un communiqué publié mercredi.

"Assez vite la seule réponse de la direction a été de nous dire +si vous n'êtes pas contents, partez+", a expliqué à l'AFP une journaliste du JDD.

Dans ce contexte, la rédaction a tenté de négocier de bonnes conditions de départ pour les volontaires, en particulier les plus précaires, tout en réclamant des garanties d'indépendance juridique et éditoriale pour ceux qui décideraient de rester, selon la même source.

Mais la rédaction du JDD précise que la direction de LMN (Lagardère Média News) a "refusé de s'engager" dans une charte pour empêcher "toute publication de propos racistes, sexistes et homophobes et, plus généralement, de tout contenu discriminatif ou haineux".

Arnaud Lagardère a de son côté évoqué mardi, lors de la publication des résultats du groupe, la possibilité pour les journalistes en désaccord avec l'arrivée à la tête du journal de Geoffroy Lejeune de partir avec des indemnités via un dispositif prévu par la loi en cas de changement de propriétaire d'un média.

Mais ce dernier ne sera mis en place qu'à l'automne, lors de la finalisation de la prise de contrôle de Lagardère par le géant français des médias Vivendi, piloté par l'homme d'affaires Vincent Bolloré, a précisé le PDG de Lagardère.

C'est pour éviter aux journalistes opposés à Geoffroy Lejeune (ex-Valeurs Actuelles) de travailler avec lui dans l'attente de ce dispositif que des négociations avaient lieu jusqu'à leur rupture lundi par la direction, selon la rédaction.

La mobilisation du JDD est inédite par sa durée, en 75 ans d'existence du journal. Celui-ci n'est pas paru depuis cinq week-ends.

Geoffroy Lejeune doit prendre ses fonctions au JDD mardi 1er août. Sous sa direction, l'hebdomadaire Valeurs Actuelles a été condamné à une amende de 1.000 euros avec sursis pour injure publique à caractère raciste envers la députée LFI Danièle Obono.