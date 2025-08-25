La rentrée de Radio France perturbée par une grève

Le
25 Aoû. 2025 à 05h56 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Une rentrée agitée à Radio France: les programmes de plusieurs stations du groupe public, dont France Inter qui héberge la première matinale du pays, sont perturbés lundi matin, après l'appel à une grève illimitée

Une rentrée agitée à Radio France: les programmes de plusieurs stations du groupe public, dont France Inter qui héberge la première matinale du pays, sont perturbés lundi matin, après l'appel à une grève illimitée

AFP/Archives
Ludovic MARIN
Partager 2 minutes de lecture

Une rentrée agitée à Radio France: les programmes de plusieurs stations du groupe public, dont France Inter qui héberge la première matinale du pays, sont perturbés lundi matin, après l'appel à une grève illimitée.

A partir de 7H00, en lieu et place de la matinale présentée par Nicolas Demorand, désormais accompagné par Benjamin Duhamel après le départ de Léa Salamé pour le 20H00 de France 2, les auditeurs de France Inter ont eu droit à une large plage musicale pendant près de 45 minutes.

Au micro, M. Demorand a expliqué que cet appel à la grève avait été lancé "contre la stratégie éditoriale et contre les réformes menées par la direction" de Radio France.

Patrick Cohen a pu faire son éditorial politique. La romancière belge Amélie Nothomb a été interrogée par M. Duhamel, avant la chronique humoristique de Bertrand Chameroy, nouvelle recrue. Enfin, le programme musical a repris au lieu du journal de 8 heures.

La programmation était également perturbée sur France Culture par exemple, tandis que la matinale de franceinfo se déroulait normalement.

Sur Ici, les antennes locales, "nous ne sommes pas en mesure de diffuser tous les programmes", lisait-on sur le site internet de l'ancien France Bleu.

Ce préavis de grève illimitée a été déposé le 11 juillet par les syndicats CFDT, CGT, FO, SNJ, SUD et UNSA.

Ils rejettent plusieurs réformes voulues par la patronne du groupe, Sibyle Veil. Parmi elles: l'arrêt de la radio Mouv' sur la FM, des changements éditoriaux au sein d'Ici et l'arrêt d'émissions d'investigation et de reportage.

Des discussions menées vendredi avec la direction n'ont pas abouti à la levée du préavis.

Une première grève, très suivie, avait eu lieu du 26 au 29 juin.

Elle avait immédiatement été suivie d'une deuxième, mais pour un motif différent. Il s'agissait de protester contre le projet de réforme de l'audiovisuel public porté par la ministre de la Culture, Rachida Dati. Il prévoit de créer une holding, France Médias, qui chapeauterait France Télévisions, Radio France et l'INA (Institut national de l'audiovisuel).

Après un parcours parlementaire heurté, ce texte devrait revenir à l'Assemblée nationale à l'automne. Il a été adopté en juillet par le Sénat, où les débats ont été écourtés par le choix de la ministre d'employer l'arme constitutionnelle du vote bloqué.

Selon les dernières mesures d'audience de Médiamétrie, publiées début juillet, Radio France a enregistré une saison 2024-2025 record sur plusieurs antennes et France Inter a augmenté son avance comme première radio du pays.

Économie
FRANCE

Dans le même thème - Économie

Des ouvriers agricoles récoltent des fleurs de jasmin au lever du soleil dans un champ du village de Shubra Balula, dans le nord du delta du Nil, en Égypte, le 7 juillet 2025
Économie

Essence de grands parfums, le jasmin égyptien se fane sous le réchauffement

Un van de la police londonienne avec des caméras de reconnaissance faciale en temps réel déployé dans les rues de Londres lors du couronnement du roi Charles III le 6 mai 2023
Économie

Le Royaume-Uni déploie la reconnaissance faciale en temps réel et à grande échelle

Logo de Cracker Barrel à Mount Arlington, New Jersey, le 22 août 2025
Économie

Sous Trump, le nouveau logo de restaurants traditionnels crée la polémique

48.85341, 2.34121

À la une

International

"Flambée de l'antisémitisme en France": l'ambassadeur américain à Paris convoqué après ses critiques sur Macron

International

Plusieurs blessés et des morts après des bombardements de l'armée israélienne sur des sites rebelles houthis au Yémen

International

"Nous avons besoin d'un cessez-le-feu" : Mark Carney en Ukraine pour soutenir Volodymyr Zelensky

Afrique

Demande de peine de mort contre Joseph Kabila : quelles sont les réactions en RD Congo ?

Sport

AfroBasket 2025: les basketteurs angolais champions d'Afrique à domicile

International

Royaume-Uni : l'extrême-droite organise des manifestations contre les demandeurs d'asile

International

"Plus d'un million de personnes en situation d'urgence": pourquoi l'ONU reconnaît désormais l'état de famine dans la bande de Gaza

International

La Colombie promet de neutraliser la menace des guérillas après deux attaques meurtrières

International

Le FBI perquisitionne le domicile de John Bolton, ex-conseiller de Trump devenu ardent critique

International

Pour la première fois dans l'histoire de la Corée du Nord, Kim Jong Un décore les soldats déployés en Ukraine