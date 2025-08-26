La start-up d'IA Perplexity propose de partager les revenus avec les médias

Aravind Srinivas, cofondateur et PDG de la start-up d'IA Perplexity, lors du TechCrunch Disrupt, le 30 octobre 2024 à San Francisco, en Californie

La start-up californienne Perplexity propose un nouveau type de partenariat pour partager ses revenus avec les médias dont les articles d'actualité sont utilisés par son modèle d'IA générative, avec une enveloppe initiale de 42,5 millions de dollars.

"Nous rémunérons les éditeurs avec une solution adaptée à l'ère de l'intelligence artificielle", a déclaré lundi l’équipe de Perplexity dans un billet de blog.

Plusieurs groupes de médias ont déjà conclu des accords similaires avec de grands acteurs de l'IA, comme News Corp (Wall Street Journal et Daily Telegraph entre autres), Le Monde, le Washington Post ou Axel Springer (Politico, Bild et Die Welt) avec OpenAI, Associated Press avec Google, le New York Times avec Amazon, ou l'AFP avec Mistral, après des plaintes pour "pillage" de contenus.

La nouveauté du partenariat proposé par Perplexity repose sur le principe de regrouper les revenus dérivés d'un futur abonnement, appelé "Comet Plus", qui donnera accès, pour 5 dollars par mois, aux contenus des éditeurs associés, avec qui les gains seront ensuite répartis.

"Perplexity conserve 20% du pool de revenus pour couvrir les coûts de calcul informatique et distribue 80% aux éditeurs participants", a précisé l'entreprise sollicitée par l'AFP.

L'abonnement "Comet Plus" sera disponible "lors du lancement complet du navigateur internet Comet et de l'assistant IA personnel" que développe Perplexity, à une date encore non précisée.

"Le programme est lancé avec un pool existant de 42,5 millions de dollars et augmentera chaque mois", a ajouté Perplexity.

Les revenus des éditeurs seront calculés en proportion du recours à leurs contenus selon trois usages différents: quand les utilisateurs consultent leurs sites grâce au lien donné par l'assistant IA, quand les robots collecteurs de données de Perplexity accèdent aux articles pour répondre aux questions des utilisateurs ou quand l'agent IA réalise des tâches complexes grâce aux contenus des médias.

Ce partenariat est lancé dans une période où de nombreux créateurs et éditeurs reprochent aux grands acteurs de l'IA générative de se servir dans leurs contenus pour créer des services commerciaux, sans permission ni rémunération.

Diverses plaintes ont été déposées, comme celle de Reddit contre Anthropic ou celle du New York Times contre OpenAI.

Le WSJ et le New York Post ont également lancé des poursuites contre Perplexity en 2024.

La start-up basée à San Francisco s'est spécialisée dans la recherche en ligne avec IA générative.