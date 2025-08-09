La vague de chaleur s'étend en France samedi

Un homme s'abrite du soleil à l'ombre d'un arbre sur une rive du lac du Bourget, au Bourget-du-Lac, en Savoie le 8 août 2025

Une vague de chaleur, la deuxième à frapper la France cet été, va s'étendre samedi sur une grande partie du sud du pays où 28 départements sont placés en vigilance orange "canicule".

De la Dordogne à la Haute-Savoie en passant par le Cantal et la Drôme, une vaste partie sud du pays va connaître un week-end marqué par des températures comprises entre 34°C et 40°C, et qui pourront atteindre les 41°C du pied des Cévennes à la basse vallée du Rhône, selon Météo-France.

Des maximales de 39,5°C à Saint-Côme-d'Olt (Aveyron) ou 39,1°C à Tiranges (Haute-Loire) ont déjà été relevées vendredi après-midi.

Dans le Sud-Est, les nuits deviendront très chaudes des Pyrénées-Orientales à la vallée du Rhône, avec des minimales comprises entre 21 et 25 °C.

Fichier vidéo La journée de lundi pourrait être "la plus chaude à l'échelle nationale. La vague de chaleur devrait se poursuivre jusqu’en seconde partie de semaine prochaine sur le Sud-Est".

Après une première vague de chaleur du 19 juin au 4 juillet, cet épisode constitue la 51e vague de chaleur enregistrée en France depuis 1947.

"On note une accélération de la survenue des vagues de chaleur au fil du temps. Cette tendance est bien liée au changement climatique, qui a un impact fort sur les températures en France hexagonale", a déclaré à l'AFP Lauriane Batté, climatologue à Météo-France.

L'épisode s'accompagne d'un danger "élevé" de feux de forêt sur le pourtour méditerranéen, alors que l'incendie d'une ampleur exceptionnelle dans l'Aude a été fixé jeudi soir après avoir parcouru 17.000 hectares de végétation et coûté la vie à une personne.

Il coïncide en outre avec un week-end de chassé-croisé entre automobilistes sur la route ou de retour de vacances, avec une circulation annoncée comme "difficile sur tout ou partie du territoire, du vendredi 8 au dimanche 10 août".

La journée la plus chargée du week-end sera le samedi 9, classé orange au niveau national dans les deux sens et notée "très difficile dans le sens des départs dans le Grand-Ouest, le Nord et l'Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que dans le Sud-Ouest dans le sens des retours", alerte Bison Futé.

La SNCF a de son côté indiqué avoir supprimé plusieurs allers-retours sur les lignes Bordeaux-Marseille et Paris-Clermont afin d'"anticiper des "pannes potentielles de climatisation liées aux très hautes températures" dans ses trains les plus anciens. "L'ensemble des clients concernés bénéficient de l'échange ou du remboursement sans frais de leurs billets", précise la SNCF.