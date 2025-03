La veuve de Kadhafi poursuit France 5 en diffamation pour un documentaire

Safia Farkash, veuve de l'ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi, mort en 2011, a déposé une plainte à Paris en diffamation contre la chaîne France 5, estimant qu'un documentaire portait atteinte à son honneur, a-t-on appris mardi auprès de son avocat.

La plainte, déposée lundi au tribunal judiciaire de Paris dont l'AFP a eu connaissance, vise le documentaire "Kadhafi, la folie d'un dictateur", diffusé le 1er décembre 2024 et toujours disponible en rediffusion sur internet.

"Sous couvert d'une prétendue révélation sur la personnalité de feu Mouammar Kadhafi et de son régime, les propos tenus dans le film constituent un cumul idéal de propos diffamatoires (..) à l'égard d'un mort et de ses proches", peut-on lire dans la plainte, déposée par la veuve de l'ancien chef d'Etat, aujourd'hui âgée de 62 ans et qui vit à Oman.

La plainte cite quelques propos en particulier, tenus par des personnes interviewées dans le reportage, dépeignant selon la plaignante un "prétendu dérèglement" de la personnalité de Kadhafi et des "supposées perversions", "répétées à l'envi sans prudence".

"Prétendre que feu Mouammar Kadhafi était +un fou, un drogué un prédateur, un dépravé+ constitue l'imputation de faits précis, présentés sans nuance de manière affirmative, caractérisant l'intention de nuire", soutient la plainte, dénonçant également d'autres termes employés, comme "fou prédateur" ou "dépravé pouvant violer".

"Désormais, la famille Kadhafi réagira à toute allégation mensongère à l'égard de Mouammar", prévient Antoine Ceccaldi, l'avocat de la plaignante, auprès de l'AFP.

"Guide de la révolution" à partir de septembre 1969, Mouammar Kadhafi a passé quarante-deux ans au pouvoir. Lorsque la population s'est soulevée contre lui, l'Otan est intervenue et l'ancien dirigeant, qui avait pris la fuite, a été tué le 20 octobre 2011 par des rebelles dans des circonstances mal éclaircies.