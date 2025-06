L'actionnaire chinois réfléchit à l'avenir du Club Med, sans retour en Bourse "à ce stade"

Le groupe chinois Fosun, actionnaire majoritaire du Club Med, examine "diverses options stratégiques et financières" concernant le fleuron français du tourisme, mais n'envisage pas "à ce stade" d'introduction en Bourse, option défendue par le président Henri Giscard d'Estaing.

"Fosun Tourism examine régulièrement diverses options stratégiques et financières, en fonction des plans de développement et des intérêts à long terme de la société. À ce stade, nous n'avons aucun projet d'introduction en Bourse de Club Med", a indiqué le groupe chinois jeudi dans un communiqué transmis à l'AFP au lendemain de déclarations d'Henri Giscard d'Estaing prônant un retour en Bourse.

"À l'avenir, le conseil d'administration de Club Med procédera à une évaluation approfondie et déterminera la meilleure option pour soutenir le développement durable et à long terme de la société, en conformité avec les normes de gouvernance d'entreprise et l'orientation stratégique globale", poursuit Fosun.

La veille, le patron du Club Med avait exposé dans Le Figaro son souhait de "revenir à la Bourse de Paris dès le premier semestre 2026", qui représente selon lui "la meilleure façon" de mettre en œuvre le projet stratégique de la société, mentionnant une valorisation à "près de deux milliards d'euros".

"Je parle de ce projet d'introduction à la Bourse de Paris avec Fosun depuis plusieurs mois. Les autorités françaises soutiennent ce projet, et Bpifrance est prêt à devenir actionnaire du Club Med", a-t-il assuré.

Contactée par l'AFP, la banque d'investissement publique Bpifrance a confirmé "étudier le dossier favorablement".

"Reprise en main"

Le Club Med avait été retiré de la cote en 2015 par Fosun, après que le conglomérat chinois eut remporté une bataille boursière épique face à l'homme d'affaires Andrea Bonomi, qui avait finalement jeté l'éponge face au prix. Le pionnier des villages-vacances avait alors été valorisé 939 millions d'euros.

Depuis, le groupe français a engagé une stratégie de montée en gamme et en récolte aujourd'hui les fruits avec des ventes dépassant pour la première fois les 2 milliards d'euros en 2024.

"Nous sommes une entreprise avec de grandes ambitions: devenir une marque +lifestyle+ internationale iconique, doubler de taille, atteindre une marge opérationnelle de 15% et faire davantage de développement durable", a énuméré le patron jeudi lors d'une intervention au salon VivaTech.

Ces derniers mois, les relations entre le dirigeant et son actionnaire chinois se sont tendues sur fond de désaccord concernant la recherche de nouveaux partenaires financiers et aussi sur la gouvernance, débouchant sur l'éviction l'été dernier de Michel Wolfovski, bras droit du patron français depuis près de trente ans, faisant redouter en interne une "reprise en main" de l'actionnaire chinois.

L'ouverture du capital à des investisseurs minoritaires a finalement été abandonnée, selon le dirigeant: "les candidats ont été nombreux, mais les conditions financières et de gouvernance font que cela n'a pas abouti".

Point de crispation

Le groupe chinois a pourtant recruté fin 2024 en tant que codirecteur financier le français Philippe Heim, ancien banquier passé par la Banque Postale et Société Générale, une embauche perçue comme un moyen d'avancer sur le dossier Club Med.

La maison mère du Club Med, Fosun Tourism Group, a en outre été retirée de la cote à Hong Kong en fin d'année, rendant techniquement possible une cotation du Club à Paris.

Autre point de crispation avec l'actionnaire chinois, la succession d'Henri Giscard d'Estaing a été adressée en septembre, avec un remaniement de l'état-major qui a fait monter plusieurs cadres susceptibles de prendre les rênes du groupe à terme.

"En matière de gouvernance, j'ai toujours été clair: je n'ai pas vocation à l'éternité. Mon ambition n'est pas de durer", assure au Figaro le patron âgé de 68 ans.

Fosun a salué jeudi "des progrès importants" sur "la préparation de la succession de Club Med": "Henri travaille en étroite collaboration avec Fosun pour faire avancer les modalités de cette transition".

L'actionnaire a également rappelé que "l'identité française du Club Med est au cœur de la valeur de la marque" et que "Fosun Tourism reste pleinement engagé dans le développement à long terme du Club Med", témoignant "d'un profond respect pour l'héritage et le patrimoine français de la marque".

"Toute décision prise à cet égard sera communiquée en temps voulu", conclut Fosun.