L'aéroport londonien de Heathrow chiffre son plan d'agrandissement à 49 milliards de livres

L'aéroport londonien de Heathrow, le plus fréquenté d'Europe, a chiffré vendredi à 49 milliards de livres (57 milliards d'euros) son plan d'expansion et de modernisation, qui comprend notamment une troisième piste, un coût élevé qui ne manquera pas de relancer les critiques contre le projet.

"Il n'a jamais été aussi important ni urgent d'agrandir Heathrow. Nous fonctionnons à pleine capacité, au détriment des échanges commerciaux et de la connectivité" de la capitale britannique, a assuré dans un communiqué le directeur général de l'aéroport Thomas Woldbye.

Le gouvernement britannique avait donné son aval en janvier à une troisième piste pour le hub londonien d'Heathrow au nom de la relance de la croissance.

Mais la proposition sera payée "à 100% par des fonds privés", souligne l'entreprise dans un communiqué.

Le financement n'est toutefois pas bouclé à ce stade.

Le feu vert officiel, donné par la ministre des Finances Rachel Reeves, avait été décrié par les organisations écologistes, qui pointaient l'augmentation du bruit et de la pollution de l'air, et une partie du camp travailliste du Premier ministre Keir Starmer.

Le maire de Londres Sadiq Khan, lui aussi opposé au projet, avait dénoncé "l'impact grave" que la troisième piste aura sur les Londoniens et "la réalisation de nos objectifs en matière de changement climatique".

Mais l'aéroport ouvert en 1946 assure vendredi que si rien n'est fait "le Royaume-Uni risque de perdre son statut de plaque tournante mondiale de l’aviation face à la concurrence croissante des hubs européens" - les principaux sont Paris Charles de Gaulle et les aéroports d'Istanbul et Amsterdam.

Selon Heathrow, ces travaux permettraient d'augmenter la capacité de la plateforme pour pouvoir accueillir "jusqu'à 150 millions de passagers" par an, contre 84 millions en 2024.

Saga

Face aux craintes de dérapage de calendrier et de budget, le groupe affirme pouvoir livrer une troisième piste "d'ici dix ans" pour 21 milliards de livres.

Le reste du budget, prévu sur "les décennies à venir" sera consacré à l'agrandissement et à la modernisation.

Mais cette somme s'ajoute en réalité à un précédent plan d'investissement de 10 milliards de livres (11,6 milliards d'euros) d'ici 2031, annoncé début juillet, dont l'objectif est, déjà, de rafraîchir les installations.

Vue aérienne d'avions sur le tarmac de l'aéroport londonien de Heathrow, le 21 mars 2025 AFP/Archives

Le projet d'agrandissement d'Heathrow n'est pas nouveau. Fin 2020, à l'issue d'une saga judiciaire, la Cour suprême britannique avait statué en faveur d'une troisième piste. Mais le projet a depuis été retardé par l'épidémie de Covid-19.

Heathrow a soumis au gouvernement britannique sa proposition, qui comprend une piste de 3.500 mètres. Mais Arora Group, l'un des plus importants propriétaires fonciers d'Heathrow, a annoncé de son côté jeudi qu'il soumettrait une offre concurrente pour la construction d'une troisième piste plus courte.

Il promet des coûts plus faibles et moins de nuisances pour les riverains et l'environnement.

Heathrow s'est dit de son côté prêt à discuter d'une piste plus courte mais estime que cela ne fera pas forcément baisser les coûts.

L'actionnaire principal de Heathrow Airport Holdings est le français Ardian, qui a récemment conclu l'augmentation de sa participation à 32,6%. Il est suivi de l'Autorité d'investissement du Qatar (20%), et du fonds public saoudien PIF (15%).