L'Allemagne salue les avancées de Meta pour une utilisation "plus transparente" des données

Meta, la maison-mère de Facebook, a lancé une nouvelle fonction de gestion des comptes d'utilisateurs saluée mercredi par le gendarme allemand de la concurrence comme une avancée vers un meilleur contrôle de l'emploi des données privées entre plateformes telles que WhatsApp et Instagram.

Les clients de Meta pourront "pour la première fois décider en grande partie librement et de manière informée" s'ils souhaitent utiliser ses services "de manière isolée ou les relier les uns aux autres", a déclaré l'Office anticartel allemand dans un communiqué.

Le gendarme de la concurrence, qui a maille à partir de longue date avec Meta, a salué "une étape importante" du groupe américain avec lequel il était en litige sur cette question de la protection des données.

Meta a confirmé à l'AFP cette nouvelle fonction, disponible dans tous les pays, expliquant avoir "mis à jour l'aperçu des comptes Meta afin de rendre plus transparente la manière dont nos services fonctionnent ensemble et de donner aux gens plus de contrôle sur ces fonctions".

L'Office allemand des cartels avait ordonné en 2019 à Meta, encore dénommé Facebook, de cesser de fusionner les données des utilisateurs collectées via ses filiales et d'autres sites Web, sauf si les utilisateurs donnaient leur consentement.

Le géant des réseaux sociaux s'était opposé à la décision devant la justice allemande, l'affaire atterrissant devant la Cour de justice européenne qui doit rendre son arrêt le 4 juillet.

Sans attendre cette décision, Meta a apporté des modifications qui rendent la nouvelle vue d'ensemble "nettement plus transparente et compréhensible", selon l'Office de Bonn.

L'interface utilise un langage plus clair et simplifie le processus de séparation des comptes si les utilisateurs le souhaitent.

Les clients peuvent désormais choisir d'utiliser les plateformes de Meta séparément ou de les relier pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires tels que le "cross-posting" (publication simultanée d'un même message sur plusieurs sites de médias sociaux), qui signifie aussi que Meta utilise les données liées à des fins publicitaires, explique l'Office.

L'Office fédéral des cartels a classé l'année dernière Meta comme une entreprise "d'importance primordiale pour la concurrence", permettant une surveillance plus étroite des éventuels abus de sa position sur le marché.

Les autres géants de la technologie Amazon, Apple et Alphabet, maison mère de Google, font également l'objet d'une surveillance accrue rendue possible par une nouvelle législation allemande en 2021 étendant les pouvoirs de l'Office face aux poids lourds du net.