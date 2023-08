Lancement "très engagé" et polémique du JDD version Geoffroy Lejeune

Par Alexandra DEL PERAL et Raphaëlle PELTIER

Un hebdomadaire conçu par des "bénévoles", "dans l'actualité", "très engagé", et déjà polémique: après une grève historique de quarante jours, le JDD version Geoffroy Lejeune, journaliste marqué à l'extrême droite, a été publié dans la nuit de samedi à dimanche.

"Il défend des belles causes (...) C'est un numéro qui ne marquera peut-être pas l'histoire de la France mais au moins l'histoire de la presse", a aussi commenté le nouveau directeur de la rédaction lors de sa première intervention publique sur Europe 1 (radio du groupe Lagardère, comme le JDD) dimanche.

Le journaliste Geoffroy Lejeune, le 28 septembre 2020 à Paris AFP/Archives

Cette première édition surprise était jusque-là annoncée pour la mi-août. Il s'agit d'un numéro de 32 pages (soit 20 de moins que la précédente), dont la Une est consacrée à l'insécurité et à la justice après la mort d'un adolescent de 15 ans tué à coup de couteau le 22 juillet dans l'Eure.

Critiqué par des internautes sur le choix de photos d'une marche blanche en hommage à un autre adolescent portant le même prénom tué dans un accident de la route dans les Landes en janvier, Lagardère News a répondu à l'AFP avoir "fait le choix d'une photo de Une symbolique pour illustrer la détresse des familles face à l'atrocité", dont "l'insécurité routière (...) fait partie".

La parution s'est faite dans une ambiance assez "surréaliste" avec très peu de membres de la rédaction sortante mais de nombreux "bénévoles", proches de M. Lejeune ou employés de Lagardère News, selon le nouveau dirigeant.

On retrouve les signatures de Charlotte d'Ornellas et Raphaël Stainville (anciens de Valeurs Actuelles, comme M. Lejeune), de Pascal Praud, journaliste à Europe 1 et CNews, ou Eric Naulleau (ex-compagnon de débat d'Eric Zemmour, que M. Lejeune a soutenu à la présidentielle de 2022).

"Légitimité"

"Une UNE sur ce sujet, ça change", s'est réjoui sur la plateforme X (ex-Twitter) le député RN Thierry Mariani. "Il était temps qu'un journal ose le dire", a abondé son collègue Gilbert Collard.

La gauche, elle, dénonce l'entretien accordé par la secrétaire d'Etat à la Ville Sabrina Agresti-Roubache: "Le gouvernement Macron avalise le coup de force du JDD", a réagi le Premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure.

"En allant immédiatement à la soupe nauséabonde du JDD mode extrême droite, la nouvelle ministre de la Ville perd à mes yeux toute légitimité. C'est honteux et consternant", a dénoncé auprès de l'AFP Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), qui regroupe des associations engagées contre l'exclusion.

La situation de l'hebdomadaire, en passe d'être absorbé par Vivendi (groupe de Vincent Bolloré, détenant Canal+ et ses chaînes), a relancé le débat sur la concentration des médias aux mains de quelques grands groupes privés et la législation encadrant leur fonctionnement.

"Il y a urgence à agir", a souligné auprès de l'AFP Nathalie Sonnac, professeure à l'université Panthéon-Assas, autrice de l'ouvrage "Le nouveau monde des médias: une urgence démocratique". Pour cela, "il faut une compréhension économique de la presse et une volonté politique", affirme-t-elle.

Projet concurrent ?

Dans un entretien à Ouest France samedi, la ministre de la Culture Rima Abdul Malak estimait qu'il "y a toutes les raisons de s'inquiéter" de la ligne éditoriale, tout en rappelant que "la presse d'opinion a le droit d'exister en France" et qu'"on ne peut ni contraindre la liberté de la presse, ni contraindre la liberté d'entreprendre".

Le sujet sera au menu en septembre des Etats généraux de l'information annoncés par l'Elysée.

D'après le magazine Marianne, Rodolphe Saadé, patron de l'armateur CMA CGM et propriétaire notamment du quotidien marseillais La Provence, souhaite lancer à la fin de l'année un autre quotidien national généraliste du week-end. Sollicité samedi par l'AFP, le groupe n'a pas commenté.

Mardi, un accord a été conclu entre les grévistes et la direction du groupe Lagardère mettant fin à un mouvement débuté le 22 juin.

Geoffroy Lejeune, 34 ans, a suscité plusieurs polémiques, notamment lorsque l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, sous sa direction, a été condamné à une amende de 1.000 euros avec sursis pour injure publique à caractère raciste envers la députée LFI Danièle Obono.

Même si Arnaud Lagardère, le patron du groupe, s'en défend, nombre d'observateurs voient dans cette nomination la main de Vincent Bolloré, milliardaire aux opinions réputées ultra-conservatrices.