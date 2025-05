L'ancien patron de la plateforme Celsius condamné à 12 ans de prison pour fraude

Le fondateur et ancien patron de la plateforme de cryptomonnaies Celsius, Alexander Mashinsky, le 3 octobre 2023 à son arrivée au tribunal à New York

Le fondateur et ancien patron de la plateforme de cryptomonnaies Celsius, Alexander Mashinsky, a été condamné jeudi à 12 ans de prison pour fraude par un juge fédéral de Manhattan, près de trois ans après l'implosion de cette startup qui avait bloqué les avoirs de ses clients.

Le quinquagénaire avait plaidé coupable, début décembre, de fraude sur titres financiers, ce qui lui a évité un procès et qui a permis de limiter les charges qui pesaient contre lui.

Celsius offrait à ses clients de placer leurs cryptomonnaies, en échange d'intérêts, et aussi d'acheter la propre devise numérique de l'entreprise, le CEL.

Selon l'accusation, les dirigeants de Celsius ont ponctionné plus de quatre milliards de dollars dans les actifs des clients pour financer, entre autres, le fonctionnement de la société, réaliser des investissements à hauts risques et des prêts sans garanties.

L'ancien patron était aussi poursuivi pour avoir manipulé le cours du CEL, notamment en utilisant, à leur insu, des fonds déposés par des clients pour acheter la devise et gonfler artificiellement son cours.

Au faîte de sa popularité, fin 2021, Celsius comptait plus d'un million de clients et revendiquait plus de 25 milliards de dollars d'actifs investis sur la plateforme.

Mais la crise qui a suivi la chute de la monnaie numérique Terra (UST), au printemps 2022, a fait souffler un vent de panique sur le marché des cryptommonaies et a entraîné des retraits massifs sur plusieurs plateformes.

Pris dans la tourmente, Celsius a décidé, mi-juin 2022, de geler les avoirs avant de déposer le bilan un mois plus tard. A l'époque, plus de 4,7 milliards de dollars avaient été rendus inaccessibles.

Selon un rapport d'étape publié fin mars, environ 93% des fonds gelés ont été recouverts et redistribués aux anciens clients.

Une série d'acteurs des cryptomonnaies ont été emportés par la lame de fond de 2022, notamment FTX, deuxième plus importante plateforme mondiale d'échanges au moment de son dépôt de bilan, en novembre de la même année.

Cette crise a engendré un contrecoup pour le secteur, en quête de crédibilité pour attirer les investisseurs institutionnels et les particuliers.

Il a depuis été relancé par plusieurs décisions de justice favorables et par l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, décidé à ouvrir la voie aux monnaies numériques.

"L'intérêt présenté par l'utilisation des actifs numériques est réel, mais cela n'autorise pas à tromper" les clients, a commenté Jay Clayton, procureur fédéral de Manhattan, cité dans un communiqué.