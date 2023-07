L'animateur phare de CNews Pascal Praud rejoint Europe 1 à la rentrée

Figure de proue de CNews et désormais ex-voix de RTL, Pascal Praud aura les deux pieds dans le système Bolloré à la rentrée: son arrivée sur Europe 1, pressentie depuis des mois, a été officialisée mercredi par la station du groupe Lagardère, dans le giron du milliardaire.

Le journaliste qui animait sur RTL "Les auditeurs ont la parole" arrive sur Europe 1 "à partir du 28 août. Du lundi au vendredi de 11h à 13h, il prendra les commandes de +Pascal Praud et vous+ en direct autour de tous les sujets qui font l'actualité", a annoncé Europe 1 sur Twitter.

"Voilà c'est signé ! Ca me fait très plaisir de rejoindre la grande maison Europe 1, la grande maison bleue", a réagi l'animateur dans une vidéo postée par son nouvel employeur.

Depuis des mois, la presse annonçait le journaliste de 58 ans en partance pour Europe 1, radio du groupe Lagardère, dont l'absorption par Vivendi, groupe de Vincent Bolloré, vient d'être autorisée par Bruxelles sous conditions.

Le 30 juin, Pascal Praud avait annoncé en direct son départ de RTL (groupe M6), où il présentait la tranche de la mi-journée depuis 2018."La vie sera ailleurs, sans vous", avait-il déclaré à la fin du dernier numéro de la saison, sans préciser sa destination.

Ce transfert, le plus important du mercato médiatique, renforce encore un peu plus le rapprochement amorcé il y a deux ans entre Europe 1 et la chaîne d'information CNews, propriété de Vivendi, qui partagent déjà plusieurs têtes d'affiche comme Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk.

La presse s'est fait l'écho d'un choix difficile pour l'animateur, qui quitte RTL, la deuxième radio la plus écoutée de France (10,1% d'audience cumulée au premier trimestre) pour la lanterne rouge des radios généralistes, dont les audiences se sont stabilisées sur la dernière vague (3,9% d'AC) après plus de dix ans de dégringolade.

L'arrivée de Pascal Praud permettra-t-elle à Europe 1 de remonter la pente ?

Sur CNews, son émission "L'heure des pros", où il mène des débats sur des sujets d'actualité, entouré de chroniqueurs, dont beaucoup marqués très à droite, séduit le public: elle rassemble autour de 400.000 téléspectateurs le matin et 600.000 le soir.

Sophie Davant

La radio devrait en outre compter sur une autre figure populaire, en provenance cette fois du service public. Sophie Davant, remplacée à la présentation d'"Affaire conclue" sur France 2 à la rentrée, a confirmé dans les colonnes de son magazine S qu'elle serait aux commandes d'une émission de deux heures sur "une grande radio nationale", vraisemblablement de 16h à 18H.

Autre changement prévu à la rentrée sur Europe 1, le départ de Philippe Vandel, le présentateur de l'émission quotidienne Culture Médias, qui sera remplacé par Thomas Isle.

Jusqu'à présent, les multiples changements de grille n'ont jamais réussi à Europe 1, y compris son rapprochement avec CNews, à l'origine d'une grève historique de la station à l'été 2021, qui s'est soldée par des départs massifs, contraints ou forcés.

Nombre de ses voix historiques avaient alors dénoncé "l'emprise croissante" de Vincent Bolloré dans les médias, le milliardaire étant régulièrement accusé d'ingérence et de vouloir les transformer en médias d'opinion.

Une nouvelle grève est d'ailleurs en cours depuis treize jours dans un autre titre du groupe Lagardère, le Journal du dimanche, sa rédaction dénonçant l'arrivée à sa tête du journaliste marqué à l'extrême droite Geoffroy Lejeune, ancien directeur de la rédaction de Valeurs actuelles.

En 2016, l'ancêtre de CNews, i-Télé, avait elle connu 31 jours de grève, avant de voir près d'une centaine de ses membres quitter le navire, à défaut d'avoir obtenu les garanties d'indépendance qu'ils réclamaient. Pascal Praud et Laurence Ferrari, entre autres, avaient eux choisi de rester.

Avant de devenir l'homme fort de CNews, Praud a longtemps été journaliste sportif, notamment dans "Téléfoot" sur TF1.