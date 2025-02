L'arrivée de Hanouna dans le groupe M6 fait grincer des dents

La venue en septembre de l'animateur Cyril Hanouna au sein du groupe M6 est accueillie avec circonspection, la direction promettant qu'il fera du divertissement et non de la politique, les journalistes disant leur "vigilance".

"Bienvenue Cyril!", était-il affiché devant le siège de M6 à Neuilly-sur-Seine jeudi soir, alors que Hanouna et sa bande de chroniqueurs arrivaient en van en direct depuis C8.

La chaîne du groupe Canal+, dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, s'arrête vendredi soir sur la TNT. Cela est dû à une décision du régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, après des dérapages de sa vedette qui ont valu 7,6 millions d'euros d'amende à C8.

Le suspense a été maintenu jusqu'au bout sur le devenir de Cyril Hanouna, devenu roi de l'audience et du clash. Son choix du groupe M6 a pu surprendre.

Il présentera à partir de septembre "deux émissions quotidiennes de divertissement", s'est réjoui le groupe dirigé par David Larramendy: "un talk show sur W9 en avant-soirée", sur la TNT gratuite, et "une nouvelle émission sur Fun Radio l'après-midi".

Au sein du groupe, les Sociétés des journalistes (SDJ) de la chaîne M6 et de la radio RTL se sont aussitôt dites "vigilantes".

Fichier vidéo "Au cours de plusieurs échanges avec les SDJ et représentants syndicaux ces dernières semaines, la direction a assuré (que) Cyril Hanouna ne devrait pas s'aventurer sur le terrain politique ou polémique", ont rappelé ces sociétés de journalistes dans un communiqué vendredi matin.

"Des garanties et des +garde-fous+" ont été apportés, ont-elles souligné: "léger différé" dans la diffusion, "contrôle" du déroulé des émissions, "choix des collaborateurs et des chroniqueurs" ou encore "sanctions internes en cas de débordement".

Mais "ces éléments n'ont pas convaincu les journalistes", qui s'étaient déjà prononcés fin janvier à une "vaste majorité" contre son arrivée. Les SDJ ont prévu une réunion commune lundi en début d'après-midi.

La star de M6 Karine Le Marchand a dit aussi rester "vigilante". En janvier, elle avait menacé de quitter le groupe en cas d'arrivée de Hanouna.

Conquête d'audiences

"Y a-t-il quelque chose à faire ? A part dire qu'on va se rouler par terre", lâchait un membre de la rédaction de RTL vendredi. "On ne sait pas si on doit en rire ou en pleurer", ajoutait un monteur de M6 et W9.

Le partenariat avec Hanouna est le premier gros coup de David Larramendy, qui a succédé en avril à Nicolas de Tavernost à la tête du groupe.

"Il pense maîtriser" l'animateur, expliquait à l'AFP un journaliste de M6, qui redoute que les antennes, "non politisées", se trouvent "entachées par l'arrivée d'un personnage médiatico-politique".

La direction ne s'est pas encore exprimée.

Une diète médiatique temporaire pour Hanouna avait en outre été promise d'ici septembre. Or il va continuer à officier sur Europe 1 les après-midis jusqu'en fin de saison, et ouvrir une webtélé pour une émission quotidienne "Touche pas à mon poste" durant "quelques mois, peut-être jusqu'à fin avril", a indiqué l'intéressé.

Soutenu à droite et à l'extrême droite, il n'écarte pas totalement de se présenter à l'élection présidentielle de 2027. "Je ne le ferai que si, un jour, on a une chance de sauver la France", a-t-il lancé jeudi.

Perçu par certains comme le porte-voix d'une France populaire, pour d'autres figure populiste, Hanouna draine un large public.

TPMP a battu un nouveau "record historique" jeudi soir en réunissant près de 3,7 millions de téléspectateurs sur sa tranche la plus regardée. Et l'émission spéciale de Hanouna qui a suivi en soirée a placé C8 en tête des audiences devant TF1, avec 3,3 millions de téléspectateurs en "prime", selon les chiffres de Médiamétrie.

Pour le groupe M6, le calcul est vite vu. L'animateur a vocation à booster W9 (2,3% de parts d'audience en janvier), qui diffuse actuellement fictions et téléréalités.

Avec le basculement d'Europe 1 à Fun Radio, Hanouna pourrait aussi revigorer RTL, concurrente de la première.

W9 et Fun Radio ne sont que "les deux faces B du disque, c'est une rampe de lancement", prophétise un employé du groupe. Pour que l'animateur retombe ultérieurement sur la chaîne M6? W9 en est l'envers.