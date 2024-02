L'autoroute reliant l'Espagne à la France coupée par les agriculteurs

Des agriculteurs espagnols protestant contre les difficultés du secteur coupent depuis mardi matin l'autoroute reliant l'Espagne à la France dans la région de Catalogne (nord-est de l'Espagne).

A l'appel notamment du syndicat catalan Unió de Pagesos, ces agriculteurs ont placé des dizaines de tracteurs sur l'autoroute AP7 au niveau de Pontos, dans la province de Gérone, à une quarantaine de kilomètres de la frontière, coupant ainsi le trafic, a constaté l'AFP sur place.

D'autres routes étaient coupées par les agriculteurs dans la région, comme l'autoroute A2 qui relie Barcelone à Madrid, ont indiqué les autorités régionales.

Fichier vidéo Afin d'éviter des kilomètres de bouchons, la préfecture des Pyrénées-Orientales, département français frontalier de l'Espagne, a décidé de bloquer mardi matin la circulation sur l'A9, qui est dans la continuité de l'AP7 côté français.

"Les poids lourds circulant dans le sens Nord-Sud seront stockés sur l'autoroute A9 à partir de Leucate", a-t-elle notamment indiqué dans un communiqué.

Les agriculteurs espagnols sont mobilisés depuis le 1er février. Lundi, des milliers d'entre eux ont manifesté dans le centre de Madrid où ils sont de nouveau entrés en tracteur.

A l'instar de leurs confrères européens, ils protestent contre une concurrence qu'ils jugent déloyale de la part de pays hors de l'UE, qui ne sont donc pas soumis aux mêmes règles, et contre une bureaucratie et des normes qu'ils estiment trop lourdes.

Des agriculteurs bloquent l'autoroute A7 reliant l'Espagne à la France, le 27 février 2024 à Pontos, près de Figueras, en Espagne AFP

Ils dénoncent aussi des prix d'achat trop bas de leur production dans le cadre de la Politique agricole commune (PAC) et un manque d'aides au secteur.

Mardi, les agriculteurs mobilisés en Catalogne ont déchargé des fruits et légumes produits au Maroc de certains camions sur l'AP7 en signe de protestation contre la concurrence venant de ce pays.

"Nous avons passé la matinée à vider ces six camions transportant des produits en provenance du Maroc", a dit à l'AFPTV Jordi Ginebreda, l'un de ces agriculteurs.

Au-delà des revendications communes à tout le secteur en Espagne et en Europe, les agriculteurs de cette région sont frappés par une sécheresse historique depuis plus de trois ans et se plaignent des restrictions d'eau imposées par les autorités locales.

"Ils ne nous laissent pas irriguer alors que nous avons de l'eau dans les puits (...) Le problème de sécheresse est très important mais nous avons des cultures qui se meurent et ils ne nous laissent pas les arroser", a dénoncé Xavi Jofre, un éleveur de canards.