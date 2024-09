Le 20H, de l'expérimental à la grand-messe cathodique

A partir de lundi sur France 2, le journal télévisé de 20H00 change de format et s'allonge à une heure. Une petite révolution dans l'univers des JT du soir, sur nos écrans depuis plus de 75 ans et toujours en mouvement.

1949, le premier JT prend feu

Des images muettes, sans présentateur: le premier journal télévisé est diffusé sur l'unique chaîne le 29 juin 1949 à 21H00 dans une France où moins de 1% des foyers sont équipés de téléviseurs.

Le journaliste Pierre Sabbagh (d), qui présentera le premier journal télévisé le 29 juin 1949, en compagnie d'autres journalistes de la RTF au Jardin d'acclimation, le 21 juin 1949 au bois de Boulogne, près de Paris AFP/Archives

Un journaliste en cabine y commente les images de la Kermesse aux étoiles de la 2ème Division Blindée puis le créateur du JT, le journaliste Pierre Sabbagh, y survole Paris en montgolfière.

"Ca ne s'est pas très bien passé", racontera-t-il des années plus tard. Et pour cause : le ballon a pris feu. Ce JT originel, de 15 minutes et tourné avec des caméras d'amateurs, devient tout de même quotidien avant la fin de l'année.

1954: le son et le visage

"Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir !" : cinq ans plus tard, en 1954, le journal gagne 20H00 et décroche un visage.

Photo non datée de Claude Darget, qui présenta le journal de 20H00 lors des débuts de la télévision AFP/Archives

Ou plutôt des visages: plusieurs journalistes se succèdent à l'antenne, parmi lesquels Georges de Caunes, Pierre Dumayet, Claude Darget.

Autre nouveauté, l'arrivée des premières caméras sonores ouvre la voie aux interviews, notamment politiques.

1963: le ministre aux manettes

Le 20 avril 1963, le ministre de l'Information en personne, Alain Peyrefitte, vient présenter la nouvelle formule du JT qu'il a imaginée.

Son idée: donner la priorité à l'image, aux spécialistes et aux témoins.

Des personnes regardent le Général de Gaulle prononcer un discours à la télévision, le 20 avril 1963 AFP/Archives

Un tel "lancement" est symbolique de la dépendance de la télévision face au pouvoir politique, souligne Jérôme Bourdon dans son "Histoire de la télévision sous de Gaulle".

Sous l'impulsion du président Georges Pompidou et de Mai 68, les JT gagneront en indépendance au début des années 1970.

1967, deux 20H et des stars -

Le 15 septembre 1967, la deuxième chaîne de l'ORTF (nationale depuis 1964) lance son premier JT mais rassemble alors peu de spectateurs. Surtout qu'en face, c'est Léon Zitrone qui officie au JT, premier d'une longue liste de stars du journal télévisé.

Les journalistes Yves Mourousi et Marie-Laure Augry sur le plateau du Journal télévisée de TF1, le 17 février 1988 à Paris AFP/Archives

Dont Roger Gicquel et son fameux "La France a peur!" en 1976 sur TF1 (née l'année précédente, à la fin de l'ORTF) ou Yves Mourousi et ses directs (en duo avec Marie-Laure Augry), puis Christine Ockrent et Patrick Poivre d'Arvor.

La télé est alors en plein boom : 10% des foyers possèdent un récepteur à la fin des années 1950, plus de 60% dix ans plus tard et quasiment tous au milieu des années 1980.

- 1987, la vraie concurrence

TF1 est privatisée le 16 avril 1987 sous le gouvernement Chirac, qui l'a vendue au géant du BTP Bouygues. S'ajoutant aux toutes jeunes Canal+, la Cinq et M6. La concurrence devient le lot des JT.

Le journaliste Claude Sérillon sur le plateau de la chaîne Antenne 2, le 10 avril 1988 à Paris AFP/Archives

"C'est à partir du moment où il y a privatisation, de l'argent qui rentre, une bagarre des annonceurs, que tout se joue, tout se débloque", raconte le journaliste Claude Sérillon dans le documentaire "Le JT toute une histoire". "On vous demande, petit à petit, d'avoir une stratégie commerciale", ajoute-t-il.

Cette petite révolution de l'info en annonce d'autres avec l'arrivée du câble et du satellite, puis celle de la TNT, la concurrence des chaînes d'information en continu et d'internet, qui leur volent régulièrement de l'audience...

Mais, aujourd'hui encore, environ 47% des téléspectateurs, soit jusqu'à 10 millions de personnes, suivent le "20 Heures" de TF1 ou de France 2.