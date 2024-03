Le bitcoin poursuit sa course folle, nouveau record à plus de 72.000 dollars

Poursuivant sa course folle, le bitcoin a atteint lundi un nouveau record à plus de 72.000 dollars, la demande pour cette cryptomonnaie ayant bondi grâce aux perspectives de baisse des taux d'intérêt aux Etats-Unis dans les prochains mois.

Le cours du bitcoin est monté à 72.385 dollars en début d'après-midi à Londres.

La devise numérique avait déjà touché plusieurs records la semaine dernière, écrasant celui de novembre 2021 à 68.991 dollars.

Le nouveau sommet lundi intervient "dans un contexte d'affaiblissement du dollar américain suite à un ensemble mitigé de données sur l'emploi aux Etats-Unis vendredi", note James Harte, analyste chez Tickmill.

Le taux de chômage aux Etats-Unis a ainsi grimpé en février à 3,9%, son plus haut niveau depuis janvier 2022.

Le renforcement des attentes de baisse de taux américains affaiblissent le billet vert ainsi que les rendements des bons du Trésor américains, des actifs concurrents, ce qui rend le bitcoin plus attractif en comparaison pour les investisseurs, remarque Neil Wilson, analyste chez Finalto.

Et si les perspectives économiques américaines restent globalement favorables, il est aussi possible que le marché "s'inquiète de la façon dont la dette continue de s'accumuler, en particulier aux Etats-Unis", ce qui le pousse à se tourner vers des actifs alternatifs comme l'or - qui a atteint un nouveau record historique vendredi, à 2.195 dollars - ou le bitcoin, estime Russ Mould, d'AJ Bell, interrogé par l'AFP.

Le prix du bitcoin a bondi de près de 70% depuis le début de l'année, une spectaculaire remontée après l'effondrement des cours dans la foulée du naufrage de plusieurs géants du secteur fin 2022.

Autorisation de nouveaux produits financiers

Principale cryptomonnaie par la capitalisation, le bitcoin avait vu sa valeur flamber à de nouveaux records historiques ces derniers jours, poussé par l'autorisation aux Etats-Unis en janvier dernier de la vente d'un nouveau type de produit de placement, un fonds indiciel (ETF) qui suit le cours du bitcoin.

Lundi, le gendarme des marchés britanniques, la FCA, a donné son feu vert à la cotation de titres adossés à des cryptomonnaies au Royaume-Uni, mais uniquement à destination des "investisseurs professionnels".

Pour Neil Wilson, de Finalto, l'arrivée des ETFs sur le marché aux Etats-Unis reste le "catalyseur" de la montée du prix du bitcoin car il "signifie que les investisseurs peuvent y accéder facilement".

Quant à la récente décision au Royaume-Uni, elle "suggère que la cryptomonnaie se généralise, et non pas uniquement le bitcoin - la plus ancienne d'entre elles - mais aussi d'autres cryptomonnaies établies", estime Kathleen Brooks, analyste chez XTB, qui répondait à l'AFP.

Le marché anticipe également le "halving" (ou "réduction de moitié" en anglais), un phénomène technique qui consiste en la division par deux de la récompense accordée aux "mineurs" de bitcoins — ceux qui contribuent à la création de la chaîne de blocs en validant les transactions.

Le "halving" a lieu tous les quatre ans environ, et le prochain devrait intervenir courant avril.

Cet événement devrait "réduire l'offre" de bitcoins disponibles à l'achat, ce qui explique que la valeur des bitcoins en sorte renforcée, indique Fiona Cincotta, de City Index, questionnée par l'AFP.