Le brasseur danois Carlsberg va acquérir le britannique Britvic pour 3,3 milliards de livres

Le brasseur danois Carlsberg, qui cherche à diversifier son offre, a annoncé lundi acquérir le fabricant britannique de boissons non alcoolisées Britvic, pour 3,3 milliards de livres (3,9 milliards d'euros), quelque deux semaines après le rejet de sa première offre.

"Les conseils d'administration du groupe Carlsberg et de Britvic PLC ("Britvic") ont annoncé aujourd'hui qu'ils étaient parvenus à un accord sur les conditions de l'offre (...) faite par Carlsberg UK, filiale à 100% de Carlsberg, en vue d'acquérir la totalité des actions ordinaires émises et à émettre de Britvic", a annoncé le groupe danois dans un communiqué.

L'acquisition de Britvic, qui - outre ses propres marques - embouteille également des produits de l'américain Pepsico pour le marché britannique, valorise son capital à 3,3 milliards de livres (environ 3,9 milliards d'euros). C'est 200 millions de livres de plus que l'offre précédente de Carlsberg, mi-juin, qui valorisait le capital à un peu plus de 3,1 milliards de livres.

Les actionnaires de Britvic se voient offrir une prime de 7,9% par rapport au cours de clôture de vendredi et de plus de 36% par rapport au cours de l'action il y a un mois. Britvic produit notamment les jus de la marque Robinsons, les boissons non alcoolisées Tango, et en France, les sirops Teisseire.