Le chef de l'ONU fustige réseaux sociaux et intelligence artificielle "sans contrôle"

Le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres (gauche), aux côtés du roi d'Espagne Philippe VI (centre) et du président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, à Cascais (Portugal), le 26 novembre 2024

L'absence de contrôle des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle offre "un mégaphone" aux "pires pulsions de l'humanité", a mis en garde mardi le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, lors d'une rencontre consacrée au "dialogue des civilisations".

"Des plateformes numériques et l'intelligence artificielle sans contrôle ont donné aux discours de haine une vitesse et une portée jamais vues. Les pires pulsions de l'humanité ont obtenu un mégaphone, et elles conduisent souvent à la violence", a-t-il déclaré lors de la séance d'ouverture du 10e forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations unies (UNAOC), qui se tient à Cascais, dans la banlieue ouest de Lisbonne.

"Nous devons freiner la propagation en ligne des discours de haine et de la désinformation", a insisté le Portugais, en estimant qu'il s'agissait de "vieilles tactiques avec un nouveau média".

"Avec la prolifération des +deepfakes+ (des montages générés avec l'intelligence artificielle dans lesquels des visages d'individus sont plaqués sur des photos ou des vidéos, ndlr), l'impossible et le non-vérifié deviennent crédibles en un instant", a-t-il ajouté.

Dans son discours, M. Guterres a par ailleurs lancé de nouveaux appels à la paix en Ukraine, à Gaza, au Liban et au Soudan.

L'Alliance des civilisations a pour mission de promouvoir le dialogue et la coopération entre les communautés, cultures et religions. Son 10e forum mondial rassemble jusqu'à mercredi plusieurs responsables politiques et religieux de divers pays.