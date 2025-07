Le comédien André Dussollier rejoint RTL à la rentrée

Le comédien André Dussollier rejoindra RTL à la rentrée pour animer une nouvelle émission du lundi au jeudi à 20h, a annoncé la station du groupe M6 mardi à l'AFP, confirmant une information du Parisien.

L'acteur de 79 ans se lancera chaque soir dans un récit, "aussi bien dans le domaine du sport que de la société ou de la culture", selon le quotidien.

A 20h30, la journaliste Isabelle Choquet "prendra le relais" pour une interview en lien avec cette histoire, précise le journal.

Cette nouveauté occupera ainsi la tranche jusqu'alors dévolue au programme "Héros" de Faustine Bollaert, l'animatrice devant présenter un nouveau rendez-vous de témoignage de 9h30 à 10h.

Récompensé de trois César, dont celui du meilleur acteur en 1998 pour "On connaît la chanson" d'Alain Resnais, et d'un Molière, André Dussollier va donc s'essayer à l'animation radio.

Un média qu'il "aime beaucoup", comme il l'a expliqué l'année dernière au micro de RTL. "Orson Welles disait: +La radio a ceci de supérieur au cinéma, c'est qu'à la radio, l'écran est plus large+", avait notamment déclaré le comédien. "On imagine les gens, on fonctionne, on est actif quand on entend des voix ou des bruits. (...) La voix a toujours été pour moi un élément précieux", avait-il ajouté.

Celui que le grand public a découvert dès 1985 avec "Trois hommes et un couffin" de Coline Serreau a notamment joué en 1991 dans la pièce radiophonique "Lettres d'Aymonville" d'André Targe pour Radio France. Il a également assuré des lectures sur France Culture en 2020 lors du premier confinement.

André Dussollier vient allonger la liste des nouvelles recrues de RTL, où sont également attendus à la rentrée les journalistes Anne-Sophie Lapix, Marc-Olivier Fogiel et Augustin Trapenard.

RTL est la deuxième radio la plus écoutée de France avec 9% d'audience cumulée au deuxième trimestre, selon la dernière vague Médiamétrie.