Le dirigeant des activités d'AstraZeneca en Chine en détention

Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca fait l'objet en Chine d'une enquête pour collecte de données potentiellement illégale et importations de médicaments

Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca a indiqué que le dirigeant de ses activités en Chine avait été placé en détention, alors que la société fait l'objet d'une enquête pour collecte de données potentiellement illégale et importations de médicaments.

Leon Wang, président d'AstraZeneca Chine, "a été détenu", a déclaré un membre du service de communication du groupe dans un courriel reçu jeudi par l'AFP.

"Si on nous le demande, nous coopérerons pleinement avec les autorités chinoises", avait indiqué le groupe mardi, jour où le cours du groupe a baissé de plus de 8% en raison, selon des analystes, d'informations de presse chinoises sur cette enquête.

"Nous continuons à livrer nos médicaments qui changent la vie des patients en Chine et nos activités se poursuivent", avait ajouté le laboratoire.

Le mois dernier, AstraZeneca avait confirmé que Leon Wang faisait l'objet d'une enquête. La Chine est un marché clé pour le groupe pharmaceutique, développeur d'un vaccin contre le Covid-19 largement administré dans le monde entier pendant la pandémie de coronavirus.

Mais en septembre, la société avait confirmé que plusieurs de ses employés étaient visés par une enquête en Chine, après la parution d'informations indiquant que ces salariés étaient interrogés à propos de collecte de données potentiellement illégale et d'importation de médicaments.

Les enquêtes menées par les autorités à Shenzhen (sud de la Chine) concernaient cinq personnes de nationalité chinoise, certaines encore salariées du groupe et d'autres ne l'étant plus, selon l'agence d'informations économiques Bloomberg.

L'une des enquêtes est relative à la collecte de données de patients, les autorités soupçonnant un non-respect des lois chinoises en matière de protection de la vie privée, d'après Bloomberg, citant des personnes proches du dossier.

Une autre enquête concerne de possibles importations d'un médicament contre le cancer du foie qui n'a pas été approuvé en Chine continentale, toujours selon l'agence de presse.

Astrazeneca, dont le siège social est installé à Cambridge, au Royaume-Uni, emploie 90.000 personnes dans le monde.

Certaines multinationales font état d'un environnement commercial de plus en plus difficile en Chine ces dernières années. Elles y déplorent en particulier un manque de transparence sur les lois relatives aux données et des détentions prolongées d'employés.