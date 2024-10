Le fonds souverain saoudien acquiert 40% des grands magasins de luxe Selfridges

Le fonds public d'investissement saoudien (PIF) va racheter 40% des grands magasins de luxe britanniques Selfridges, dont le conglomérat thaïlandais Central Group avait pris le contrôle l'an dernier, selon un communiqué mardi.

PIF va acquérir la totalité des parts de l'empire immobilier autrichien Signa, mais Central Group restera actionnaire majoritaire à hauteur de 60%, résume le thaïlandais dans un communiqué mardi.

Si le montant de la transaction n'est pas précisé, Selfridges, l'une des chaînes de grands magasins les plus luxueuses et connues au monde, avait été rachetée conjointement par Signa et Central Group fin 2021 pour 4 milliards de livres (4,8 milliards d'euros) auprès de la richissime famille canadienne Weston.

Mais Signa s'est effondré l'an dernier, croulant sous les dettes, frappé par la brusque remontée des taux d'intérêts.

Face aux difficultés de son associé, Central Group avait annoncé en novembre 2023 avoir converti un prêt en actions qui en avait fait l'actionnaire majoritaire de Selfridges - et a depuis repris plusieurs autres enseignes de Signa.

Central et PIF promettent d'investir conjointement "pour renforcer la position financière" de l'entreprise et soutenir son "développement futur".

Selfridges, fondée au Royaume-Uni au début du 20e siècle par l'Américain Harry Gordon Selfridge, avait révolutionné l'univers de la distribution, en mettant notamment en scène les produits dans des vitrines sophistiquées.

Il avait fait des grands magasins des lieux de vie attractifs, où l'on trouvait des restaurants, oeuvres d'art et spectacles.

Selfridges Group, qui a généré l'an dernier plus de 2,8 milliards de livres (3,3 milliards d'euros) de chiffre d'affaires, possède et exploite actuellement 18 grands magasins de luxe dans 3 pays: Selfridges au Royaume-Uni (dont un magasin emblématique sur Oxford Street à Londres), De Bijenkorf aux Pays-Bas et Brown Thomas et Arnotts en Irlande.