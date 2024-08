Le géant Mars offre 36 milliards de dollars pour croquer Kellanova

Le groupe agroalimentaire américain Mars a annoncé mercredi le rachat de son concurrent Kellanova (chips Pringles, snacks Kellogg's) pour 35,9 milliards de dollars, qui doit lui permettre de se diversifier dans le secteur en pleine croissance des en-cas salés où il est quasiment absent.

"En accueillant le portefeuille de marques mondiales en croissance de Kellanova, nous bénéficions d'une énorme opportunité pour Mars de continuer à développer une activité durable dans l'industrie des en-cas", a souligné Poul Weihrauch, PDG de Mars, cité dans un communiqué.

Le groupe offre aux actionnaires de Kellanova 83,50 dollars par action, payés en numéraire, soit une prime d'environ 44% sur le cours moyen des trente derniers jours et de 33% sur celui de l'année écoulée, à la date du 2 août.

C'est-à-dire avant que le Wall Street Journal n'évoque ce projet de rachat, le 5 août.

Le géant des barres chocolatées compte financer cette opération sur ses fonds propres et par une émission de dette, déjà organisée, précise-t-il dans le communiqué.

La transaction, qui nécessite l'approbation des actionnaires de Kellanova et des autorités réglementaires, devrait être finalisée au premier semestre 2025.

"Cette acquisition sera l'une des plus importantes jamais réalisées dans l'industrie agro-alimentaire préemballée et elle pourrait déclencher un mouvement de consolidation" dans le secteur, a commenté Arun Sundaram, analyste de CFRA Research.

Il s'attend à ce que les autorités de la concurrence regardent attentivement ce "beau mariage", étant donnés sa taille et le contexte d'inflation dans l'alimentaire.

Steve Cahillane, patron de Kellanova, a indiqué sur la chaîne CNBC que les deux partenaires étaient en contact avec l'autorité américaine de la concurrence (FTC) et qu'ils n'attendaient aucune difficulté.

"Nous opérons dans de nombreux pays. (...) Nous sommes très complémentaires", a renchéri M. Weihrauch, à ses côtés. "Nous ne sommes pas très inquiets."

"Nous sommes une chocolaterie, et une chocolaterie ne peut faire des Pringles", a-t-il résumé.

En juin 2021, le géant du petit-déjeuner Kellogg avait dévoilé son intention de se diviser en trois sociétés mais a opté, au final, pour deux seulement: WK Kellogg et Kellanova, qui sont nées en octobre 2023.

Mars veut se lancer dans les en-cas salés en rachetant son concurrent Kellanova GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

La première a récupéré les grandes marques de céréales (Rice Krispies, Corn Flakes, All-Bran, Froot Loops, Special K...) tandis que la seconde a obtenu les snacks de marque Kellogg's (Eggo, Nutrigain, Rice Krispies Treats...) ainsi que Pringles, Cheez-It ou encore Carr's.

Ces deux entreprises indépendantes sont cotées à la Bourse de New York, contrairement à Mars qui est un groupe familial.

Diversification

Mars réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 50 milliards de dollars avec ses marques de snacks et confiseries (Snickers, M&M's, Twix, Dove, Extra, Kind, Nature's Bakery, etc.) et avec dix marques dans le bien-être animalier (Royal Canin, VCA, Pedigree, Whiskas, Cesar, Sheba, etc). Il emploie plus de 150.000 personnes.

Le chiffre d'affaires annuel de Kellanova, qui compte environ 23.000 employés, dépasse les 13 milliards de dollars.

Le géant de l'agroalimentaire Mars a annoncé le 14 août 2024 son intention d'acheter son concurrent Kellanova, qui fabrique notamment la marque Pringles GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

M. Cahillane a relevé sur CNBC que leur union constituait "une transaction créant beaucoup de valeur", qui pourrait "envoyer un signal au secteur".

Neil Saunders, directeur de GlobalData, a souligné la "logique importante" derrière cette acquisition qui "permettra à Mars d'entrer de plein fouet dans la catégorie des snacks salés où il n'est quasiment pas présent".

Or, a-t-il précisé, cette catégorie progresse plus rapidement que les en-cas sucrés où la domination de Mars est sans appel, avec une part de marché mondiale de 13,3% mais "de plus en plus difficile à amplifier".

Outre cette diversification de produits, Kellanova "offrira une complémentarité géographique" et la nouvelle entité va également pouvoir réaliser des synergies de coûts, en particulier dans la distribution, a ajouté M. Saunders, jugeant néanmoins que le prix de l'opération allait rendre un "retour (sur investissement) satisfaisant extrêmement difficile".

Pour John Oh, analyste chez Third Bridge, engloutir Kellanova "dégage des opportunités importantes pour Mars de pouvoir être un réel concurrent avec des marques emblématiques dans la catégorie croissante des snacks salés".

Les crackers au fromage Cheez-It et les chips Pringles "représentent les moteurs de croissance fondamentaux de Kellanova", a-t-il relevé.

Selon lui, chez Mars, ces marques vont pouvoir profiter d'un effet d'échelle et bénéficier de relais de croissance en Europe et en Amérique latine.

Vers 18H40 GMT, l'action Kellanova progressait de 7,67% à la Bourse de New York.