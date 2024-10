Le gouvernement lance une campagne sur la sobriété énergétique pour rappeler les "gestes qui comptent"

Le gouvernement lance lundi une campagne sur la sobriété énergétique afin de pérenniser les bonnes habitudes et rappeler les "gestes qui comptent" après deux années de baisse de la consommation d’énergie en France sur fond d’envolée des prix.

Cette campagne a pour objet de "rappeler que +chaque geste compte+" et "de poursuivre la trajectoire de réduction de notre consommation d'énergie", a déclaré Olga Givernet, la ministre déléguée à l'Energie, dans un entretien à l'AFP.

"Sur deux années d'affilée, on a réussi à maintenir une baisse de 12% de la consommation d'énergie" - gaz et électricité - "par rapport à 2019", a-t-elle ajouté. "Nous avons un objectif qu'il faut maintenir parce que les Français ont fait des efforts et que c'est un succès. Ça nous a permis de chasser le gaspillage d'énergie."

La campagne baptisée "Chaque geste compte" se présente sous la forme de petits clips, basés sur le comique de répétition, rappelant les bons réflexes en matière de consommation d’énergie. Ils seront diffusés à la radio et à la télévision.

"L'objectif, c'est évidemment de ne pas être culpabilisant, mais de rappeler les bonnes pratiques", a souligné la ministre.

Deux ans après la mise en place d'un "plan de sobriété énergétique" visant à réduire de 10% la consommation française d'énergie, il s’agit de ne pas avoir de rebond de la consommation alors que les prix de l'énergie ont fortement reflué.

L'objectif est également d'inscrire cette réduction dans la durée même si le risque de coupures de courant, comme ce fut le cas durant l'hiver 2022, est largement derrière nous.

Ce plan avait été lancé en pleine crise énergétique, marquée par la réduction drastique des acheminements de gaz russe et la mise à l'arrêt de nombreux réacteurs nucléaires en France en raison de problèmes de corrosion sous contrainte.

"Aujourd'hui, on doit pouvoir passer correctement l'hiver, parce que nos moyens de production peuvent fonctionner à plein", a assuré Olga Givernet pour qui cette campagne permet d'"inciter à poursuivre les bonnes habitudes qui vont nous permettre de sortir des énergies fossiles, des énergies polluantes".

"Et comme on est plutôt sorti de la crise énergétique et qu'on devrait bénéficier pour la grande majorité des Français d'une baisse des prix, notamment de l'électricité, il faut aussi maintenir ces bonnes habitudes de sobriété pour que ça se voit vraiment sur la facture", a-t-elle estimé.

Des tables rondes et un bilan du plan de sobriété et de la consommation électrique se tiendront lundi après-midi au ministère de la Transition écologique, à l’issue desquels la campagne sera présentée.