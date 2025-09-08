Le jeu vidéo français "Clair Obscur" s'offre une tournée de concerts en octobre

Le
08 Sep. 2025 à 14h44 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le jeu vidéo "Clair Obscur, Expedition 33" au studio Sandfall Interactive, le 10 avril 2025 à Montpellier, dans l'Hérault

AFP/Archives
GABRIEL BOUYS
La bande-originale du jeu vidéo français "Clair Obscur: Expedition 33", qui connait un succès mondial depuis sa sortie en avril, sera jouée dans plusieurs salles de concert en France en octobre, a annoncé lundi le studio montpelliérain Sandfall Interactive.

Composés par le jeune Français Lorien Testard, qui signe ici son premier projet, les principaux morceaux seront joués sur scène par un orchestre de 18 musiciens, aux côtés des chanteurs Alice Duport-Percier et Victor Borba, lors de quatre dates à Lyon (25 octobre à l'Amphithéâtre 3000), Paris (salle Pleyel les 28 et 29 octobre) et Montpellier (le Corum le 31 octobre).

Vendu à plus de quatre millions d'exemplaires, ce jeu de rôle inspiré par la Belle-Epoque a connu un succès critique et commercial dans le monde entier, notamment porté par sa bande-son lyrique faisant la part belle au piano et au violon.

Celle-ci s'était classée en mai à la première place du classement des ventes de musique classique du site américain Billboard, reconnu pour ses classements musicaux de référence, une performance plutôt rare pour ce genre d'œuvre.

Lorien Testard et Alice Duport-Percier ont déjà joué certains titres sur scène lors de la soirée d'ouverture en août de la Gamescom en Allemagne, l'un des plus grands salons du jeu vidéo, ainsi qu'au concert d'ouverture du marathon caritatif ZEVENT au Zénith de Montpellier la semaine dernière.

Le chanson phare du jeu, "Lumière", a été écoutée plus de 20 millions de fois sur la plateforme de streaming musical Spotify.

Situé dans un univers post-apocalyptique, "Clair Obscur: Expedition 33" narre les aventures d'un groupe de personnages partis défier une entité surnaturelle qui menace la survie de Lumière, une ville située sur une île dont les édifices emblématiques (une Tour Eiffel, un Arc de Triomphe, une Place de la Bastille...) en rappellent une autre.

Les billets seront mis en vente mardi. Les organisateurs espèrent d'autres dates à l'étranger en 2026.

