Le journaliste de l'AFP Jacques Moalic, déporté au camp de Buchenwald, est mort à 102 ans

Le journaliste de l'Agence France-Presse Jacques Moalic, déporté au camp de concentration de Buchenwald dont il a témoigné de la libération en avril 1945, est décédé jeudi soir à 102 ans, a annoncé sa fille à l'AFP vendredi.

Jacques Moalic est mort à son domicile, à Paris, a précisé sa fille.

Déporté le 18 décembre 1943 à Buchenwald pour faits de résistance, il avait conservé un souvenir précis de la libération du camp de concentration avec l'arrivée des soldats américains le 11 avril 1945.

Ce jour-là, "il y avait beaucoup de fébrilité dans le camp. On avait l'appréhension d'un massacre plus ou moins organisé des SS, et l'espoir de la libération", a-t-il raconté à l'AFP en avril 2025, à l'occasion des 80 ans de la libération des camps nazis.

L'ancien journaliste Jacques Moalic montre son numéro d'identification du camp de concentration de Buchenwald et une lettre envoyée à ses parents, lors d'un entretien avec l'AFP dans son appartement à Paris, le 13 mars 2014 AFP

"On a commencé à préparer des armes... et puis tout d'un coup, une unité américaine est arrivée. Les SS n'ont pas engagé le combat, ils ont préféré foutre le camp. Quelques minutes plus tard, on était dehors", s'est-il remémoré.

Auparavant, il avait connu le travail forcé, les exécutions arbitraires et le climat déshumanisé de violences qui régnaient dans les camps de la mort.

Libéré, ce qui le frappe, "c'est la rapidité avec laquelle nous dépouillons notre peau de prisonnier, nos réflexes de concentrationnaires, comme si nous voulions tous, très vite, échapper à notre cauchemar. J'étais un numéro et je reprends mon nom", avait-il aussi écrit dans un témoignage publié par l'AFP en 1985.

Le journaliste de l'AFP Jacques Moalic à Paris en août 1966 AFP/Archives

Après sa sortie de Buchenwald, Jacques Moalic avait repris des études, notamment en droit.

Puis il était entré à l'Agence France-Presse, où il a mené une carrière de grand reporter, couvrant les sursauts du monde, de l'Algérie au Vietnam.

Il fut également chargé de suivre l'Elysée pendant plusieurs années et occupa les fonctions de chef du service des Informations générales.