Le magnat indien Gautam Adani inculpé à New York dans une vaste affaire de pots-de-vin

Le magnat indien de l'énergie Gautam Adani a été inculpé mercredi par la justice fédérale à New York, qui l'accuse d'avoir versé des centaines de millions de dollars de pots-de-vin pour obtenir des marchés dans le solaire avec le gouvernement indien en le cachant aux investisseurs américains.

Selon un communiqué du parquet de Brooklyn, le milliardaire proche du Premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi a versé avec d'autres co-inculpés plus de 250 millions de dollars de pots-de-vin entre 2020 et 2024 à des fonctionnaires indiens.

Aucune arrestation n'a eu lieu parmi les huit personnes inculpées, a précisé le parquet à l'AFP.

Les pots-de-vin auraient servi, selon le procureur Breon Peace, "à obtenir des contrats d'une valeur de plusieurs milliards de dollars" dans le domaine de l'énergie solaire, et Gautam Adani aurait "menti sur ce système de corruption pendant qu'ils cherchaient à lever des fonds auprès d'investisseurs américains et internationaux".

Gautam Adani, l'un des hommes les plus riches du monde, est le fondateur et patron éponyme du conglomérat Adani Group, qui va des mines de charbon aux ports et aéroports, en passant par les médias.

En 2023, son groupe a été accusé de "manipulation éhontée" de ses propres actions ainsi que de "fraude comptable sur plusieurs décennies" par la société d'investissement américaine Hindenburg Research. Gautam Adani a rejeté ces accusations.

Les partis d'opposition et d'autres critiques l'accusent depuis longtemps d'avoir profité de sa relation avec Narendra Modi pour remporter des marchés de manière déloyale et d'éviter un contrôle approprié sur son entreprise.

"Plan de corruption"

Selon la justice américaine, Gautam Adani "a rencontré personnellement un représentant du gouvernement indien pour mettre en place ce plan de corruption et les inculpés se sont rencontrés en personne pour discuter des aspects de sa mise en oeuvre".

Le groupe Adani avait vu sa valeur boursière amputée de plus de 150 milliards de dollars à la suite du rapport fracassant d'Hindenburg Research et l'homme d'affaires avait vu sa richesse personnelle s'effondrer d'environ 80 milliards de dollars.

Mais le magnat et son entreprise avaient compensé une grande partie de ces pertes.

Né à Ahmedabad, dans l'Etat occidental du Gujarat en Inde, dans une famille de classe moyenne, Gautam Adani a abandonné ses études pour travailler brièvement dans l'industrie du diamant avant de lancer son entreprise d'exportation en 1988.

En 1995, l'homme d'affaires qui cherchait alors à diversifier ses activités a remporté le contrat de construction et d'exploitation du port de commerce de Mundra, devenu depuis le plus grand d'Inde. Dans le même temps, il s'est lancé dans la production d'énergie thermique et dans l'extraction de charbon dans son pays et à l'étranger.

Ces dernières années, il a lancé une entreprise d'énergie verte aux objectifs ambitieux, investissant dans les priorités stratégiques du gouvernement indien.

Dans l'Etat indien du Gujarat, le groupe a notamment lancé le projet du plus grand parc d'énergie renouvelable au monde, mesurant cinq fois la superficie de Paris.