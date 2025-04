Le monde se prépare à encaisser les nouveaux droits de douane de Trump

Les partenaires commerciaux des Etats-Unis préparent tant bien que mal leur riposte avant l'annonce attendue mercredi de nouveaux droits de douane par Donald Trump, qui a promis d'être "gentil", laissant planer le doute sur l'ampleur de cette nouvelle phase de sa guerre commerciale.

"Personne ne sait ce qui va se passer", témoigne Carrie McEachran, dirigeante de la Chambre de commerce de Sarnia Lambton, à la frontière entre le Canada et les Etats-Unis, "c'est difficile de préparer un plan concret."

Entretenir l'incertitude, déstabiliser par des volte-face de dernière minute, c'est la marque de fabrique du président américain.

"Nous allons être très gentils", a-t-il assuré lundi, après avoir reproché depuis des semaines aux pays étrangers d'"arnaquer" les Etats-Unis.

Les Bourses asiatiques et européennes, qui avaient nettement reculé lundi du fait de l'incertitude, ont un peu rebondi mardi. Wall Street a ouvert en baisse.

"Nous ne voulons pas nécessairement prendre des mesures de représailles", mais "nous disposons d'un plan solide pour le faire si nécessaire", a prévenu la cheffe de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

"Nos contre-mesures ont été évaluées et analysées: par exemple, comment nous réagirions à un droit de douane de 10% ou comment nous réagirions à taux de 25%", a résumé le ministre taïwanais des Affaires économiques Kuo Jyh-huei.

La course aux exemptions

Fichier vidéo Certains tentent l'apaisement en espérant l'exemption, comme le Vietnam qui a annoncé réduire ses droits de douane sur une série de biens.

Le Japon a annoncé créer un millier de "guichets de consultation" pour aider les entreprises, tout en poursuivant ses efforts pour recevoir un traitement indulgent.

Londres travaille aussi "d'arrache-pied sur un accord économique, sur lequel nous avons fait des progrès rapides (...) mais il est probable qu'il y aura des droits de douane", a dit mardi le Premier ministre britannique Keir Starmer.

Infographie montrant les 10 principaux partenaires commerciaux des États-Unis pour trois catégories de produits importés susceptibles d'être affectées par de nouveaux droits de douane, ainsi que la valeur des importations en 2024, selon le ministère américain du Commerce AFP

Selon certains médias américains, Donald Trump prévoit une annonce en grande pompe mercredi depuis la Maison Blanche, entouré des membres de son gouvernement.

Les autres pays "ont profité de nous, et nous allons être très sympas, en comparaison de ce qu'ils nous ont fait", a-t-il répété lundi.

Il semble ainsi atténuer sa menace de droits de douane strictement "réciproques", qui verraient les Etats-Unis taxer toute marchandise importée de la même manière que le pays dont elle provient taxe les produits américains.

Baguette magique

Mais le républicain ne peut se permettre une reculade complète, lui qui a vendu les droits de douane comme une sorte de baguette magique, capable à la fois de réindustrialiser l'Amérique, de rééquilibrer la balance commerciale et d'éponger le déficit budgétaire.

"Ce que j'espère, c'est que cela sera comme beaucoup de décisions de Trump dans le passé, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un grand choc, puis les gens réagissent, certains aspects se révèlent problématiques et il fait des ajustements" a déclaré Ian Fletcher, économiste et membre de la Coalition for a Prosperous America, un groupe de réflexion favorable au protectionnisme.

D'après un sondage réalisé en mars dans sept pays européens, dont le Royaume-Uni, une majorité des personnes interrogées soutiennent l'idée de droits de douane de représailles sur les produits américains.

Les assauts de Washington contre le libre-échange poussent aussi les Etats à réaliser des rapprochements stratégiques.

Pendant le week-end, Pékin, Tokyo et Séoul ont ainsi annoncé vouloir "accélérer" leurs négociations en vue d'un accord de libre-échange. Des responsables européens ont de leur côté souhaité un renforcement des liens UE-Canada.

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a déjà augmenté les droits de douane sur les produits venant de Chine, une partie de ceux en provenance des voisins mexicain et canadien, de même que l'acier et l'aluminium, quelle que soit leur origine.

Jeudi, à 04H01 GMT, Washington prévoit également d'imposer 25% de taxes additionnelles sur les voitures fabriquées à l'étranger, ainsi que les pièces détachées.