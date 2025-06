Le parc d'éoliennes en mer s'étend en Méditerranée

La production d'énergie renouvelable en mer s'accroît en Méditerranée, où deux parcs d'éoliennes flottantes capables de fournir chacun l'électricité nécessaire à une ville de 50.000 habitants seront installés d'ici la fin de l'année, au large des côtes des Pyrénées-Orientales et de l'Aude.

Contrairement à celles dont le mât est planté dans le sol marin, et qui représentent la majorité des éoliennes en mer en France, celles flottantes peuvent être installées dans des zones profondes, plus venteuses et plus loin des côtes.

En cours d'assemblage à Port-la-Nouvelle (Aude), les trois premières éoliennes pilotes, positionnées avant l'été à 16 km de la station balnéaire du Barcarès, près de Perpignan, atteindront leur production maximale fin 2025.

Elles vont aussi permettre d'évaluer l'impact sur l'environnement, avant l'installation de dizaines, voire de centaines d'éoliennes flottantes bien plus puissantes, alors que des écologistes dénoncent une prise en compte insuffisante des risques pour les fonds marins, les poissons et les oiseaux.

Marc Hirt, directeur général d'Ocean Winds, la filiale d'Engie en charge de cette ferme pilote, a évoqué lundi à Port-la-Nouvelle, dans l'Aude, où ces trois éoliennes sont en cours d'assemblage, un probable effet "positif" de la nouvelle installation, susceptible de devenir un "récif artificiel" favorable à la vie marine.

Il s'est dit "plus prudent pour l'instant" sur les effets sur les oiseaux qui pourraient être blessés ou tués par les pales des éoliennes.

Avertisseurs sonores

La mise en place de haut-parleurs émettant des sons de rapaces afin d'effrayer les oiseaux sont en cours d'essai, mais c'est encore "très expérimental", a précisé M. Hirt devant la presse.

Le préfet d'Occitanie, Pierre-André Durand a quant à lui noté qu'il y aura des retours d'expérience "cinq ans avant la mise en place des parcs commerciaux", ce qui permettra de profiter des nouvelles connaissances.

Pour Serge Briez, dont l'association Les Peuples de la mer observe et répertorie depuis quatre ans les plus de 120 espèces animales susceptibles d'être affectées par les éoliennes (dauphins, thons, flamants roses, fous de Bassan...), ce délai est insuffisant.

"Cinq ans avant, l'ingénierie du projet est déjà en route", il est trop tard pour que les résultats des expérimentations puissent avoir une véritable influence sur la conception des futures éoliennes commerciales, affirme-t-il à l'AFP.

D'autre part, l'"effet récif" développera des espèces côtières pas forcément nécessaires à cet endroit-là et les bruits de rapaces "ont déjà été essayés et ça ne marche pas", ajoute-t-il, rappelant qu'en avril, la justice a ordonné l'arrêt de deux parcs éoliens terrestres responsables de la mort d'oiseaux protégés dans l'Hérault, une première en France.

Bruno Ladsous, du collectif TNE, qui dit regrouper plusieurs dizaines d’associations écologistes, souligne "ne pas être contre les éoliennes flottantes" à certaines conditions: "éloignement significatif des côtes" et "respect des couloirs migratoires" des oiseaux, "des fonds marins" et de la faune marine. "Mais ces conditions n’ont jamais été respectées", ajoute-t-il aussitôt.

Vents réguliers

Plusieurs personnalités présentes lundi à Port-la-Nouvelle, dont la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, ou la directrice générale adjointe d'Engie Claire Waysand, ont rappelé la régularité remarquable des vents marins méditerranéens, un point favorable au déploiement de l'éolien dans cette zone.

Outre la première ferme pilote, au large du Barcarès (Pyrénées-Orientales), une autre de trois éoliennes doit être déployée à l'automne au large de Port-la-Nouvelle, près de Narbonne, dans l'Aude, s'ajoutant à celle du Golfe de Fos (Bouches-du-Rhône, à une cinquantaine de km de Marseille) qui est déjà en service.

Deux parcs commerciaux situés plus loin des côtes (entre 25 et 30 km, contre 16 ou 18 km pour les fermes pilotes) sont déjà prévus pour une mise en service à partir de 2031 au large de l'Occitanie, pour une production totale de 750 MW, équivalente à la consommation d'un million d'habitants.

Cependant, le développement de l'éolien en mer "posé", dont la technologie est mieux maîtrisée, a été plus rapide que celui du flottant.

Ainsi, trois parcs éoliens offshore "posés" commerciaux sont déjà en service en France, à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) et Fécamp (Seine-Maritime).