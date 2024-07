Le parc Disneyland de Californie évite une grève, grâce à un accord avec les syndicats

Le parc Disneyland de Californie a évité une grève, grâce à un accord avec les syndicats annoncé mercredi, qui prévoit des augmentations de salaires pour ses milliers d'employés.

Les organisations syndicales menaient un bras de fer avec Disney depuis avril pour revaloriser la rémunération des 14.000 employés de cette usine à rêves, face à la forte inflation subie par les Etats-Unis ces dernières années.

Vendredi, les vendeurs de bonbons, femmes de ménages et autres comédiens qui font tourner le parc s'étaient prononcés à 99% en faveur d'une grève, avant un ultime round de négociations avec la direction. Une pression qui a finalement porté ses fruits.

"Nous sommes fiers d'annoncer que nous sommes parvenus à un accord de principe avec Disney", ont expliqué les syndicats dans un communiqué mercredi.

Cet accord porte sur une convention collective de trois ans, qui prévoit "des augmentations de salaire significatives pour tous les membres du personnel, des augmentations liées à l'ancienneté et au maintien des primes", ont-ils détaillé.

Il doit encore être validé par un vote des salariés, qui aura lieu lundi et devrait être une formalité.

La crise sera donc probablement évitée dans le parc d'attractions originel de Disney.

Après la grève des acteurs et scénaristes qui a paralysé Hollywood l'an dernier, un mouvement social d'ampleur chez Disney aurait été historique. Les salariés de son parc d'attractions californien n'ont pas fait grève depuis 1984, selon le Los Angeles Times.

Tendus, les pourparlers ont été émaillés d'accusations de pratiques anti-syndicales, qui ont provoqué l'ouverture d'une enquête par l'inspection américaine du travail, le NLRB.

Les syndicats affirmaient notamment que plus de 500 employés ont fait l'objet de réprimandes, de surveillance et de menaces disciplinaires pour avoir porté un pin's syndical, représentant un gant à l'effigie de Mickey Mouse levé en forme de poing.

La semaine dernière, plusieurs centaines d'employés de Disneyland avaient manifesté devant le parc d'attractions d'Anaheim, dans la banlieue de Los Angeles.

La direction du parc a salué l'accord dans un communiqué mercredi.

"Nous sommes très attachés au bien-être de nos employés et nous sommes heureux d'être parvenus à un accord de principe (...) qui tient compte de ce qui compte le plus pour nos employés tout en permettant à Disneyland Resort de se développer et de créer des emplois", a-t-elle commenté.