Le poste de télévision, nouvel eldorado de YouTube

YouTube veut renforcer sa présence dans la télévision connectée, pour concurrencer encore un peu plus les plateformes de streaming, et a dévoilé mercredi de nouvelles fonctionnalités adaptées à ce canal de diffusion.

Traditionnellement utilisée plutôt sur ordinateur, tablette ou smartphone, la plateforme s'est aussi fait une place importante sur les écrans de télévision, en particulier grâce à l'émergence de la télé connectée à internet.

"C'est le mode de visionnage qui affiche la croissance la plus forte", a expliqué mercredi le directeur général Neal Mohan en marge de la présentation, à New York, d'une série d'évolutions techniques et de nouveaux outils pour les créateurs de contenus.

YouTube est regardé plus d'un milliard d'heures par jour dans le monde sur des télévisions.

La population des créateurs dont les revenus proviennent majoritairement de visionnages sur ces appareils a augmenté de 30% en un an.

En juillet, YouTube a atteint quelque 10,4% du total des programmes regardés à la télévision aux Etats-Unis, détrônant pour la première fois le groupe Disney au sommet de ce classement établi par le cabinet Nielsen.

Pour accélérer encore son implantation dans les postes de télévision, la filiale de Google va proposer une version dite cinématographique des vidéos de créateurs, qui tire mieux parti des capacités d'un grand écran.

Penser à la télévision et à l'importance qu'elle prend dans les usages de YouTube "est très très important si vous réfléchissez à vos prochaines idées créatives", a insisté Neal Mohan auprès des créateurs présents.

YouTube va aussi offrir aux créateurs la possibilité d'organiser leurs contenus en épisodes et en saisons, à la manière du format devenu standard sur les plateformes de streaming.

La télévision peut permettre à YouTube d'augmenter le temps de visionnage en profitant du phénomène "binge-watching", qui consiste à regarder à la suite plusieurs épisodes d'une même série.

Canal plus traditionnel que le smartphone, elle positionne la plateforme plus avantageusement auprès de publics plus âgés, habitués du poste à l'ancienne.

"Notre présence dans les salons (des foyers) se renforce dans plusieurs catégories de population et d'âge", a constaté Thomas Kim, directeur de la gestion produit, lors d'une table ronde avec des journalistes. "Cela facilite un certain mode de consommation" des contenus vidéo.

Ces nouvelles fonctionnalités répondent aussi, selon lui, à une demande des créateurs "qui veulent faire davantage de contenu par épisodes".