Le prix Rory Peck récompense deux pigistes de l'AFP pour leur couverture de la guerre à Gaza

Les pigistes Belal Alsabbagh et Youssef Hassouna, qui ont collaboré avec l'AFP dans la bande de Gaza, ont remporté jeudi le prestigieux prix Rory Peck récompensant chaque année les meilleurs journalistes reporters d'images (JRI) pigistes, pour leur couverture de la guerre dans le territoire palestinien.

Belal Alsabbagh, 33 ans, et Youssef Hassouna, 47 ans, ont été consacrés dans la catégorie "News" pour leur couverture vidéo de la guerre menée par Israël à Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

Le jury a salué "un reportage visuel de premier ordre" et un "récit puissant, empreint d'empathie, de courage et de talent".

Parmi les images, certaines insoutenables, celles d'un homme cherchant désespérément un proche sous les décombres, d'une femme hurlant de douleur devant un cadavre dans un hôpital ou encore de Gazaouis faisant la queue pour de la nourriture.

"Le travail de Belal et de Youssef est remarquable grâce à sa palette d'émotions. Et nous avons compris l'ampleur épouvantable des destructions grâce à leurs images de drone", a encore commenté le jury qui a évoqué des "scènes inoubliables".

Fichier vidéo "Tout le monde à l'AFP est extrêmement fier de Belal et du travail de ses collègues à Gaza. Ce prix est une récompense méritée pour son excellent journalisme dans des conditions apparemment impossibles", a réagi Phil Chetwynd, directeur de l'Information de l'AFP.

"Ce prix récompense le courage de Belal et Youssef dont les images pour l’AFP ont montré aux télévisions du monde entier la réalité du conflit à Gaza et ses conséquences pour les populations civiles", a commenté Guillaume Meyer, directeur adjoint de l'Information chargé de la vidéo et de l'audio.

"Je suis très heureux que leur engagement et la qualité de leur travail dans des conditions incroyablement difficiles soient reconnus. Le prix Rory Peck apporte un soutien précieux aux journalistes freelancers sans lesquels nous ne pourrions pas travailler dans de nombreux pays", a-t-il ajouté.

Belal al-Sabbagh, qui a quitté Gaza en avril avec sa femme et sa fille et était présent à Londres pour la cérémonie, a commencé à travailler avec l'AFP à la fin de l'année 2017. En septembre 2024, il a été sélectionné pour le prestigieux Prix Bayeux des correspondants de guerre.

"Malgré ma joie débordante ce soir, j'ai le cœur lourd car des membres de ma famille et des amis sont toujours à Gaza, faisant face à la faim, à la peur et fuyant encore les bombes", a-t-il commenté.

Youssef Hassouna est pigiste pour l'AFP depuis 2014 et est toujours à Gaza, où il a déjà été déplacé 10 fois. Depuis le début de la guerre, il est l'un des principaux journalistes vidéo indépendants travaillant pour l'AFP sur place.

C'est la sixième fois depuis 2014 qu'un collaborateur de l'AFP remporte le prix Rory Peck, lancé en 1995 par la fondation créée à la mémoire du vidéaste indépendant, tué lors d'une crise armée à Moscou en 1993.

Parmi les trois finalistes dans la catégorie "News" figurait également Luckenson Jean, pigiste pour l'AFP qui a couvert Haïti plongé dans la violence après que les gangs armés se sont déchaînés à Port-au-Prince.

Rory Peck récompense les meilleurs reporters d'images indépendants du monde de l'information. La cérémonie de remise de prix est l'un des principaux évènements permettant à la fondation de lever des fonds.