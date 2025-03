Le régulateur britannique du rail ouvre la voie à plus de concurrence à l'Eurostar

Le dépôt de l'Eurostar à Londres est en capacité d'accueillir des trains supplémentaires, selon un rapport indépendant, qui ouvre la voie à des compagnies concurrentes sur la ligne, a annoncé lundi le régulateur britannique du rail.

"Le dépôt londonien d'Eurostar serait en mesure d'accueillir des trains supplémentaires si nécessaire", écrit le régulateur, l'ORR, en réaction à ce rapport qu'il a lui-même commandé.

Un porte-parole du groupe britannique Virgin, intéressé par l'exploitation de la ligne, s'est réjoui dans un communiqué de ce "feu vert pour la concurrence".

"Le dépôt de (l'Eurostar) Temple Mills est la seule installation au Royaume-Uni capable d'accueillir des trains de type européen et les affirmations suggérant qu'il était à pleine capacité ont empêché Virgin de venir sur la ligne", a-t-il ajouté.

Virgin a annoncé le 10 mars son intention de lever 700 millions de livres avec l'objectif d'ouvrir d'ici 2029 une ligne concurrente à l'Eurostar, seul à effectuer du transport de passagers sur la ligne sous la Manche reliant Londres au continent, et dont les tarifs sont critiqués.

Le plan du groupe du milliardaire Richard Branson, dont la compagnie ferroviaire a opéré au Royaume-Uni entre 1997 et 2019, vise à lever 300 millions en fonds propres et 400 millions d'emprunts.

Yann Leriche, le directeur général de Getlink, l'exploitant du tunnel sous la Manche, a récemment indiqué que plusieurs autres opérateurs se sont dits intéressés par la possibilité d'ouvrir une ligne concurrente, dont l'espagnole Evolyn et la néerlandaise Heuro.

Un nombre record de 19,5 millions de clients ont voyagé avec Eurostar en 2024, soit 850.000 de plus qu'en 2023, a indiqué la compagnie en janvier.

Mais face aux prix, des usagers attendent impatiemment une ouverture à la concurrence. Il est courant que l'aller-retour Londres-Paris dépasse 350 euros, surtout aux heures de pointe ou les jours de grands départs.

Depuis le lancement de la ligne en 1994, plusieurs entreprises ont annoncé leur intention de concurrencer Eurostar, mais aucun de ces projets ne s'est concrétisé à ce jour.

L'ORR précise qu'"il serait nécessaire de modifier les modalités d'exploitation et de maintenance du dépôt", ainsi que l'infrastructure, "afin d'augmenter la capacité et de permettre à un plus grand nombre de trains d'y être stationnés/entretenus".