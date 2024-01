Le roi de la satire Jon Stewart revient au "Daily Show" pour l'élection américaine

Le célèbre comédien américain Jon Stewart a décidé de revenir au sein du "Daily Show", l'émission phare de satire politique qu'il avait quittée en 2015, pour l'animer une fois par semaine en cette année électorale.

Il a lui-même confirmé l'information sur X (anciennement Twitter), l'émission postant elle sur le même réseau social une photo de l'animateur assis sur le plateau, les pieds posés sur le bureau.

Impitoyable, drôle, résolument à gauche, Jon Stewart avait commencé à présenter le "Daily Show" sur la chaîne de télévision Comedy Central en 1999, et s'était fait une place unique dans le paysage audiovisuel américain, figure influente au carrefour de la politique, du journalisme et du divertissement.

Il avait passé la main à la tête de cette parodie de journal télévisé à l'humoriste Trevor Noah en 2015.

Roi de la satire politique et médiatique, plusieurs de ceux qui avaient travaillé à ses côtés étaient partis mener leur propre émission concurrente, comme Stephen Colbert et son "Late Show" et John Oliver avec "Last Week Tonight".

Fin octobre, l'émission de Jon Stewart sur Apple TV s'était brusquement arrêtée après deux saisons en raisons de désaccords éditoriaux entre le comédien et le géant de Californie.

De retour sur le "Daily Show", il animera désormais une émission hebdomadaire, probablement le lundi, selon le média spécialisé Deadline.