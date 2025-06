Le Royaume-Uni veut former 7,5 millions de travailleurs à l'IA

Le gouvernement britannique, qui veut faire du Royaume-Uni un leader de l'intelligence artificielle, va former 7,5 millions de travailleurs, ainsi qu'un million de collégiens, lycéens et étudiants à cette technologie, a annoncé lundi le Premier ministre Keir Starmer.

"Si nous voulons vraiment réussir (dans l'IA), les compétences sont l'un des défis les plus importants à relever", a déclaré Keir Starmer lors d'un discours prononcé à l'ouverture de la Tech Week à Londres.

Il a dévoilé un partenariat avec "onze groupes majeurs", dont Google, Microsoft et Amazon, "pour former à l'IA 7,5 millions de travailleurs d'ici 2030".

Ces acteurs se sont engagés à mettre à disposition des entreprises des contenus de formation, durant les cinq prochaines années. Ils viseront par exemple à enseigner comment utiliser les grands modèles de langage (par exemple ChatGPT) afin d'accroître la productivité des salariés.

En parallèle, des collégiens, lycéens et étudiants britanniques seront formés à l'IA dans le cadre d'un programme doté de 187 millions de livres (222 millions d'euros) baptisé "TechFirst", a détaillé Downing Street dans un communiqué.

Il s'agit d'un "changement radical dans la façon dont nous formons nos talents à l'ère de l'IA", a insisté Keir Starmer. "Nous pouvons être un (pays) créateur d'IA, et pas seulement consommateur d'IA", a-t-il encore fait valoir, en dévoilant également un partenariat avec le géant américain Nvidia.

Le secteur britannique de l'IA est évalué à 72 milliards de livres (85,5 milliards d'euros), emploie plus de 64.000 personnes, et se développe 30 fois plus vite que le reste de l'économie, selon Downing Street.

En janvier, le gouvernement a dévoilé un plan visant à attirer les acteurs de l'IA sur son sol, en leur promettant un cadre réglementaire clément, là où l'Union européenne a par exemple opté pour davantage de contrôle.

Keir Starmer a confirmé lundi un investissement de 1 milliard de livre pour multiplier par 20 la capacité de calcul du pays d'ici 2030.

Outre un soutien à la croissance économique, Londres y voit aussi une manière d'améliorer les services publics et plus largement l'efficacité du gouvernement.

Mais ce volontarisme suscite également des oppositions, notamment dans le monde de la création.

De nombreux auteurs, dont le chanteur Elton John ou la chanteuse Dua Lipa, sont actuellement en campagne contre un projet de loi qui prévoit d'assouplir les droits d'auteur afin de faciliter l'utilisation de contenus à des fins commerciales par les entreprises d'intelligence artificielle.