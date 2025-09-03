Le secteur technologique américain porte Wall Street à l'ouverture

Vue d'extérieur de la Bourse de New York, le 4 août 2025

La Bourse de New York évoluait globalement en hausse mercredi, entraînée par Google et Apple, deux poids lourds du secteur technologique américain, qui profitaient d'une décision de justice, reléguant au second plan les inquiétudes commerciales.

Vers 13H50 GMT, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - prenait 0,91% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,35%. Le Dow Jones évoluait pour sa part dans le rouge (-0,26%).

"Le marché se défend bien aujourd'hui" après avoir été "mis à l'épreuve la veille", commente auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

En cause, selon l'analyste: "de bonnes nouvelles concernant Alphabet", maison mère de Google.

L'entreprise a échappé mardi à l'obligation de se séparer de son navigateur Chrome, réclamée par le gouvernement américain mais rejetée par un juge de Washington.

C'est une victoire judiciaire pour Google qui avait été reconnu coupable un an plus tôt d'avoir maintenu illégalement son monopole dans la recherche en ligne grâce à des accords avec les constructeurs de smartphones comme Apple ou Samsung.

Vers 13H45, le cours d'Alphabet bondissait de 8,14% à 228,54 dollars.

Apple prenait, lui, 2,22% à 234,82 dollars, profitant du jugement du tribunal, qui a estimé qu'une interdiction des accords entre Google et les fabricants de téléphone n'était pas souhaitable.

"Ces gains, ainsi que ceux enregistrés par d'autres actions à très forte capitalisation, sont à l'origine de la hausse" générale du marché mercredi, observe Patrick O'Hare, de Briefing.com, dans une note.

"La question est de savoir s'il s'agira d'un mouvement isolé qui favorisera uniquement les actions à très forte capitalisation, ou si l'ensemble du marché suivra le mouvement", se questionne l'analyste.

En parallèle, les investisseurs sont "confrontés à davantage d'incertitudes concernant les droits de douane (...), mais le marché ne s'effondre pas pour autant", note M. Sarhan.

Vendredi, une cour d'appel fédérale américaine avait estimé qu'une grande partie des droits de douane imposés par Donald Trump étaient illégaux, une information que Wall Street a peiné à digérer la veille.

Le président américain a fait savoir qu'il allait saisir la Cour suprême des Etats-Unis pour trancher le litige en dernière instance.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à échéance 10 ans s'établissait à 4,26% vers 13H45 GMT, stable par rapport à la clôture mardi.

La veille, il avait dépassé 4,30% avant de redescendre, mû par les inquiétudes sur le plan commercial.

Côté indicateurs, le marché patiente avant la publication du rapport JOLTS du ministère américain du Travail à 14H00 GMT et celle du "Livre beige" de la banque centrale américaine (Fed) à 18H00 GMT, une enquête régulièrement menée en consultant des acteurs économiques et experts.

Les investisseurs attendent d'autres rapports sur l'emploi au cours de la semaine, dont le plus important sera publié vendredi - avec notamment, le taux de chômage aux Etats-Unis pour le mois d'août.

"Le rapport sur l'emploi aura certainement une incidence sur les décisions futures de la Fed" concernant ses taux, avance M Sarhan.

"Si les chiffres de l'emploi s'avèrent vraiment solides, cela pourrait remettre en question" la trajectoire monétaire de l'institution, ajoute-t-il.

Au tableau des valeurs, la chaîne américaine de grands magasins Macy's était catapultée (+21,20% à 16,35 dollars) après des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu. Le groupe a également relevé ses prévisions annuelles.

Autre chaîne de magasins, Dollar Tree, spécialisée dans les articles à bas prix chutait (-7,81% à 102,65 dollars), plombée par des prévisions pour le troisième trimestre jugées décevantes par la place américaine.