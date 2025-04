Le Vietnam demande un délai pour les droits de douane américains alors que sa croissance économique ralentit

Le Vietnam a demandé un délai de dernière minute pour l'application des droits de douane colossaux imposés par Washington, alors que sa croissance économique a légèrement ralenti au premier trimestre.

La puissance manufacturière d'Asie du Sud-Est, dont les Etats-Unis sont le plus grand marché à l'exportation, a enregistré une croissance économique de 6,93% au premier trimestre 2025, en glissement annuel, en légère baisse par rapport à la croissance de 7,55% au dernier trimestre 2024, selon les chiffres publiés dimanche par le Bureau général des statistiques.

Mais le Vietnam se voit imposer par les Etats-Unis des nouveaux droits de douane de 46%, censés entrer en vigueur le 9 avril et qui pourraient menacer son économie.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un nouveau blitz commercial mondial annoncé mercredi par le président américain Donald Trump, qui a fait vaciller les marchés du monde entier.

Cependant, le plus haut dirigeant vietnamien, le secrétaire général du parti communiste To Lam, a demandé à M. Trump un délai d'"au moins 45 jours" pour l'application de ce nouveau tarif de 46%, selon une copie d'une lettre officielle consultée par l'AFP.

Montage photos du 4 avril 2025 montrant le secrétaire général du parti communiste To Lam (g) et le président américain Donald Trump AFP/Archives

Dans cette lettre, To Lam indique qu'il a nommé le vice-premier ministre Ho Duc Phoc pour servir de contact principal avec la partie américaine sur la question, "dans le but de parvenir à un accord le plus rapidement possible".

Il déclare également qu'il espère rencontrer M. Trump à Washington d'ici la fin du mois de mai pour finaliser l'accord.

Vendredi, M. Trump avait déclaré avoir eu un appel "très productif" avec M. Lam, qui, selon lui, souhaitait conclure un accord sur les droits de douane.

Malgré le défi que représentent les droits de douane américains, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a estimé que l'objectif d'une croissance d'"au moins 8%" cette année était maintenu.

Des dommages importants

Les droits de douane américains menacent de "nuire considérablement" au modèle de croissance actuel du Vietnam, qui dépend fortement des exportations vers les Etats-Unis, estime Sayaka Shiba, analyste principal du risque-pays au sein du cabinet de recherche BMI.

Graphique montrant, pour une sélection de pays ou zones, les taxes additionnelles annoncées le 2 avril par Donald Trump , en % AFP

Dans le pire des cas, ils pourraient coûter au Vietnam 3 points de PIB cette année, selon elle.

M. Trump a affirmé que le pays communiste imposait aux Etats-Unis des droits de douane de 90%, un chiffre basé sur l'excédent commercial de 123,5 milliards de dollars l'an dernier du Vietnam avec les Etats-Unis.

Les experts estiment que les nouveaux droits de douane frapperont durement des secteurs économiques tels que les fruits de mer, les vêtements, les chaussures, le bois, les produits électroniques et les smartphones.

Des ouvrières cousent des vêtements dans une usine de Ho Chi Minh Ville, le 3 avril 2025 au Vietnam AFP

Les grandes entreprises américaines qui ont des usines au Vietnam, comme Nike et Adidas, devraient voir leurs commandes diminuer et leurs chiffres d'affaire baisser, ce qui pourrait entraîner des réductions d'effectifs dans les usines et des pertes d'emplois, a estimé auprès de l'AFP Pham Van Dai, professeur d'économie à l'université Fulbright du Vietnam.

Les investisseurs sont "dans l'expectative", "c'est le pire moment pour eux pour prendre des décisions à long terme", juge M. Dai, ajoutant qu'ils ont besoin "d'une politique plus claire de la part des Etats-Unis" et de connaître "les réponses des (autres) pays".