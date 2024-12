Le Vietnam suspend la plateforme d'achat chinoise Temu

L'application chinoise de commerce en ligne Temu s'est vu forcée de suspendre ses services au Vietnam pour avoir manqué de s'enregistrer auprès des autorités ont indiqué les médias d'Etat jeudi.

Les marchandises commandées sur Temu ne sont plus dédouanées au Vietnam, après que l'entreprise a manqué la date limite de fin novembre pour s'enregistrer auprès du ministère de l'Industrie et du Commerce.

L'annonce fait suite aux préoccupations exprimées par ce même ministère en octobre au sujet des prix étonnamment bas pratiqués sur le marché en ligne et de leur impact sur les producteurs vietnamiens.

Sur place, il n'est plus possible d'accéder à l'interface de Temu en Vietnamien, les utilisateurs doivent maintenant choisir entre l'anglais, le français et le chinois.

Un porte-parole de la plateforme Temu a déclaré a l'AFP qu'ils travaillaient avec les autorités vietnamiennes afin d'enregistrer leur entreprise.

"Nous avons soumis tous les documents requis pour l'enregistrement", a insisté cette personne.

Temu a séduit les consommateurs du monde entier grâce à ses prix bas et à ses algorithmes.

Depuis que l'entreprise a commencé à opérer au Vietnam en octobre, elle a attiré l'attention des consommateurs vietnamiens avec des remises allant jusqu'à 90% et des frais de port gratuits, selon les médias d'Etat.

Le mois même de son lancement, le ministère a émis des préoccupations quant aux "prix anormalement bas des produits, qui pourraient avoir un impact sur les produits nationaux" selon l'agence de presse officielle du Vietnam.

Temu est une application qui décolle également en Europe, mais fait l'objet d'une enquête de la part de l'Union Européenne qui craint que le site ne fasse pas assez pour empêcher la vente de produits illégaux.

La plateforme d'achat est également cible d'une enquête par les autorités de régulation de Corée du Sud pour soupçons de pratiques déloyales, notamment de publicité mensongère et de mauvaise qualité des produits.