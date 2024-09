Le YouTubeur Inoxtag dévoile les coulisses de son ascension de l'Everest

Les millions de fans d'Inoxtag tiennent enfin leur réponse: le jeune YouTubeur a bel et bien foulé le sommet de l'Everest, une performance racontée dans un documentaire retraçant son ascension diffusé vendredi soir au cinéma et sur YouTube samedi à 14h30.

"On s'en fout du résultat final. Ce qu'il faut, c'est partir à l'aventure, c'est tous les moments que j'ai vécus," a-t-il lancé, ému aux larmes et entouré de son équipe et des sherpas, à l'issue de l'avant-première au Grand Rex à Paris.

"Aujourd'hui, j'ai réalisé un deuxième rêve", a-t-il dit aux centaines de fans réunis dans la salle, selon une journaliste de l'AFP sur place.

De nombreux influenceurs et créateurs de contenu, parmi lesquels TiboInShape, premier YouTubeur de France, Michou, Sébastien Frit (Seb la Frite) ou encore Cyprien, étaient présents.

Des spectateurs assistent à l'avant-première du documentaire du YouTubeur Inoxtag intitul "Kaizen: 1 an pour gravir l'Everest", le 13 septembre 2024 à Paris AFP

Le nageur Léon Marchand, quintuple médaillé olympique, et les frères Félix et Alexis Lebrun, qui ont brillé aux Jeux olympiques en tennis de table, avaient aussi fait le déplacement.

Intitulé "Kaizen" (un terme japonais dont l'une des significations est "changement vers le mieux", NDLR), le film a été diffusé dans une version longue de 2h40 (2h25 pour la version YouTube) à l'occasion d'une séance unique dans des salles en France, dans les DOM-TOM, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg, a indiqué son entourage dans un communiqué.

Quelque 200.000 spectateurs avaient pris leurs places le 10 septembre, provoquant des perturbations sur les sites de vente, selon Inoxtag lui-même.

Le documentaire retrace l'aventure du YouTubeur de 22 ans, suivi par plus de 20 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, et son défi de gravir l'Everest en un an, alors qu'il ne connaissait ni les techniques ni les codes de l'alpinisme.

Au-delà de l'ascension en elle-même, il revient sur son intense préparation physique et l'apprentissage de l'alpinisme avant de s'attaquer à l'Everest - un passage nécessaire mais que tous les grimpeurs ne font pas.

Des spectateurs attendent devant le Grand Rex pour assister à l'avant-première du documentaire du YouTubeur Inoxtag intitul "Kaizen: 1 an pour gravir l'Everest", le 13 septembre 2024 à Paris AFP

Son film montre également les dégâts causés par le surtourisme, la pollution, ainsi que les risques liés à cette expédition. Il appelle les spectateurs à se déconnecter, s'éloigner des téléphones portable.

Dans une vidéo d'au revoir à ses fans début avril, visionnée près de 8 millions de fois, Inoxtag avait annoncé se déconnecter de tous ses réseaux le temps de réaliser son ascension. De nombreux médias avaient spéculé sur la réussite de son défi.

De son vrai nom Inès Benazzouz, Inoxtag compte près de 8 millions d'abonnés sur YouTube, 5,9 millions sur TikTok et 5,2 millions sur Instagram.

Encore collégien, il s'est lancé sur YouTube en 2015 en publiant des vidéos consacrées aux jeux vidéo, avant de se diversifier avec des clips musicaux.

Il est devenu rapidement populaire aux côtés d'autres jeunes créateurs de contenus comme Michou, avec qui il a formé la "Team Croûton".

Inoxtag fait partie des créateurs affiliés au groupe Webedia, qui compte également des influenceurs comme Joyca, Just Riadh ou Domingo.