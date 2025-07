Léa Salamé dit adieu avec émotion à Nicolas Demorand et la matinale d'Inter

Léa Salamé (g) et Nicolas Demorand, à la Maison de la radio in Paris, le 30 août 2017

"Je t'aime": Léa Salamé a fait des adieux pleins d'émotion jeudi à son coprésentateur et ami Nicolas Demorand et à la matinale de France Inter, qu'elle quitte pour prendre les rênes du JT de 20h de France 2 à la rentrée.

"Mon dernier mot, il est pour toi, Nico. Une rencontre comme ça dans le travail, c'est impossible, ça n'existe pas", a déclaré Léa Salamé, en soulignant que c'était "la première fois et la dernière" qu'elle tutoyait son ami à l'antenne.

"Je t'aime (...) merci pour tout ce que tu as apporté à ma vie", a-t-elle poursuivi, très émue.

En réponse, Nicolas Demorand l'a remerciée "pour la grâce, pour la générosité, pour le rire, pour les colères, pour les coups de coeur, pour les fulgurances". C'est "tout ce qui fait que tu es toi, puissante, aimante, douce".

"Mon amie, je préfère m'arrêter là et juste dire à quel point tu vas me manquer. Ca va être dur", a conclu Nicolas Demorand, au bord des larmes.

Léa Salamé a pris les commandes de la première matinale de France en duo avec lui en 2017, après avoir assuré une interview quotidienne à partir de 2014.

Nicolas Demorand lui avait déjà rendu un vibrant hommage en mars dans le livre "Intérieur nuit", où il dévoilait être bipolaire.

Avec ce livre "qui a bouleversé des milliers de gens et que j'ai vu naître en regardant par-dessus ton épaule (...), tu as changé le regard sur la santé mentale", a souligné la journaliste.

"Mais je te le répète encore à ce micro ce matin, tu n'est pas que ça Nico, tu n'es pas que bipolaire, tu es aussi l'un des mecs les plus profonds et les plus érudits que j'aie rencontrés dans toute ma vie", a-t-elle insisté.

Plus largement, elle a salué les auditeurs, France Inter et l'équipe de la matinale, "la plus belle expérience professionnelle de toute (ma) vie".

Au 20h de France 2, Léa Salamé succèdera à Anne-Sophie Lapix, qui part pour le groupe M6.

Avec son départ, la matinale d'Inter sera remaniée et allongée d'une heure à la rentrée, jusqu'à 11h00. Nicolas Demorand reste et pilotera la tranche 7h-9h. Celle de 9h à 11h le sera par Sonia Devillers.

Transfuge de BFMTV, Benjamin Duhamel mènera l'interview de 7h50, puis sera au côté de Nicolas Demorand pour celle de 8H20.